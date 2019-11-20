"С XIV века нефть добывают": Украинцы в очередной раз поразили "глубоким" знанием истории

По интернету разлетелся скриншот официального сайта компании "Нафтогаз". Из него пользователи Сети узнали о давних традициях и "многовековой" истории нефтегазовой отрасли Украины. Удержаться от шуток в Рунете не смогли.

"И ведь это не какой-нибудь учебник про древних укров, это официальный сайт без пяти минут "европейской" компании "Нафтогаз", цитирую: "Нефтегазовая промышленность Украины имеет многовековую историю…" С такими договариваться? Это вряд ли - они же с XIV века (13 лохматый год) нефть добывают, поднаторели как-никак", - написал политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак.

До этого скандал произошёл с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. Политик заявил, что в 1917 году в его стране жили 70 млн человек, которые после революционных событий разъехались по всему миру. Эмигрировавшие украинцы научили сельскому хозяйству жителей США, Бразилии, Аргентины и Польши.