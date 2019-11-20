|
"С XIV века нефть добывают": Украинцы в очередной раз поразили "глубоким" знанием истории
20 ноября 2019, 14:24 • 36 • В мире
Украинцы снова порадовали Рунет своими глубокими познаниями. Теперь по Сети гуляет скриншот официального сайта компании "Нафтогаз". В сообщении говорится, что нефтегазовая отрасль Украины имеет многовековую историю. "Как с ними договориться, они же с XIV века нефть добывают", - посмеялся политолог Михаил Синельников-Оришак.
По интернету разлетелся скриншот официального сайта компании "Нафтогаз". Из него пользователи Сети узнали о давних традициях и "многовековой" истории нефтегазовой отрасли Украины. Удержаться от шуток в Рунете не смогли.
"И ведь это не какой-нибудь учебник про древних укров, это официальный сайт без пяти минут "европейской" компании "Нафтогаз", цитирую: "Нефтегазовая промышленность Украины имеет многовековую историю…" С такими договариваться? Это вряд ли - они же с XIV века (13 лохматый год) нефть добывают, поднаторели как-никак", - написал политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак.
До этого скандал произошёл с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. Политик заявил, что в 1917 году в его стране жили 70 млн человек, которые после революционных событий разъехались по всему миру. Эмигрировавшие украинцы научили сельскому хозяйству жителей США, Бразилии, Аргентины и Польши.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 ноября 2019, 09:09
|
14 ноября 2019, 02:24
|
16 ноября 2019, 04:56
|
16 ноября 2019, 06:24
|
17 ноября 2019, 01:54
|
19 ноября 2019, 05:54
|
17 ноября 2019, 08:24