Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / В мире

"С воображением плохо": Иран отказался от российских танков в пользу своей неудачной копии

22 мая 2020, 12:55  •  90 • В мире
Москва должна была поставить Ирану несколько сотен российских танков T-90, но Тегеран отказался от контракта. Оказалось, что там создали копию, которую эксперты считают весьма неудачной. "С воображением плохо", - констатируют иностранные журналисты.
Информационное агентство Sohu сообщило, что Иран создал собственные танки. Они получили название Karrar и якобы являются точной копией российских Т-90. Но скопировать эту модель было невозможно - её просто нет в арсенале Тегерана.
Эксперты определили, что Karrar только визуально напоминают Т-90, а на самом деле являются модернизированными Т-72. В материале информагентства сказано, что Иран продемонстрировал немаленький прогресс в производстве подобной техники, но всё же Karrar унаследовал все недочёты Т-72.
"Прогресс Ирана в области танковых технологий всё ещё довольно быстр, однако с воображением у Ирана всё очень плохо", - отметили иностранные журналисты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
21 мая 2020, 13:55
Как заработать на карантине? Дети не знали, чем занять себя дома, и в итоге обогатили всю семью
21 мая 2020, 22:55
"Скоро достигнем трагического рубежа": ВОЗ сообщила о новом антирекорде COVID-19
21 мая 2020, 22:55
Погибли сотни, на подходе тысячи: Птицепад в Австралии напугал зоозащитников
22 мая 2020, 04:55
Палестина объявила "предвойну" Израилю и США
21 мая 2020, 21:50
Силовая повестка: почему США заблокировали российский проект заявления СБ ООН об уважении суверенитета Венесуэлы
22 мая 2020, 09:50
«Ложь проникла на BBC»: как в британской медиакорпорации подают информацию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
15 мая 2020, 17:50
«Мы совершенно беспомощны»: россиянка — о судебном преследовании её дочери в США за пощёчину мужу-американцу
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.