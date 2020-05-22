"С воображением плохо": Иран отказался от российских танков в пользу своей неудачной копии

Информационное агентство Sohu сообщило, что Иран создал собственные танки. Они получили название Karrar и якобы являются точной копией российских Т-90. Но скопировать эту модель было невозможно - её просто нет в арсенале Тегерана.

Эксперты определили, что Karrar только визуально напоминают Т-90, а на самом деле являются модернизированными Т-72. В материале информагентства сказано, что Иран продемонстрировал немаленький прогресс в производстве подобной техники, но всё же Karrar унаследовал все недочёты Т-72.

"Прогресс Ирана в области танковых технологий всё ещё довольно быстр, однако с воображением у Ирана всё очень плохо", - отметили иностранные журналисты.