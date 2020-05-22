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"С воображением плохо": Иран отказался от российских танков в пользу своей неудачной копии
22 мая 2020, 12:55 • 90 • В мире
Москва должна была поставить Ирану несколько сотен российских танков T-90, но Тегеран отказался от контракта. Оказалось, что там создали копию, которую эксперты считают весьма неудачной. "С воображением плохо", - констатируют иностранные журналисты.
Информационное агентство Sohu сообщило, что Иран создал собственные танки. Они получили название Karrar и якобы являются точной копией российских Т-90. Но скопировать эту модель было невозможно - её просто нет в арсенале Тегерана.
Эксперты определили, что Karrar только визуально напоминают Т-90, а на самом деле являются модернизированными Т-72. В материале информагентства сказано, что Иран продемонстрировал немаленький прогресс в производстве подобной техники, но всё же Karrar унаследовал все недочёты Т-72.
"Прогресс Ирана в области танковых технологий всё ещё довольно быстр, однако с воображением у Ирана всё очень плохо", - отметили иностранные журналисты.
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