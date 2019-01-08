|
"С волками жить - по-волчьи выть!": ВКО России подтвердили разработку "Калибров" с удвоенной дальностью
08 января 2019, 21:39 • 157 • Политика
Дальность полёта ракеты "Калибр" увеличат вдвое. "А что делать: с волками жить - по-волчьи выть!" - прокомментировали в пресс-службе ВКО России.
В России ведутся разработки по увеличению дальности полёта ракеты "Калибр" до 4,5 тысячи километров, то есть практически вдвое, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе. Пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКО) России подтвердила информацию на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что модифицированными "Калибрами" предполагается оснастить подлодки и крупные надводные корабли начиная с фрегата. Отмечается, что улучшенная ракета будет передана вооружённым силам до 2027 года.
Подпишитесь на нас
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
07 января 2019, 03:24
|
06 января 2019, 17:39
|
03 января 2019, 01:39
|
03 января 2019, 20:54
|
03 января 2019, 14:39
|
04 января 2019, 06:54
|
05 января 2019, 04:12