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"С волками жить - по-волчьи выть!": ВКО России подтвердили разработку "Калибров" с удвоенной дальностью

08 января 2019, 21:39  •  157 • Политика
Дальность полёта ракеты "Калибр" увеличат вдвое. "А что делать: с волками жить - по-волчьи выть!" - прокомментировали в пресс-службе ВКО России.
В России ведутся разработки по увеличению дальности полёта ракеты "Калибр" до 4,5 тысячи километров, то есть практически вдвое, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе. Пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКО) России подтвердила информацию на своей официальной странице в Twitter.
"Не думаем, что США испытают восторг по поводу новости о разработке в РФ крылатой ракеты "Калибр" с дальностью пуска 4,5 тыс. км. А что делать: с волками жить - по-волчьи выть! (в смысле с англосаксами)", - гласит сообщение.
"Как Запад не санкционируй, не суди - сюрпризов ещё много впереди! Ну как аукнется, так и откликнется! Палка ведь о двух концах!" - пишут пользователи в комментариях.
Напомним, что модифицированными "Калибрами" предполагается оснастить подлодки и крупные надводные корабли начиная с фрегата. Отмечается, что улучшенная ракета будет передана вооружённым силам до 2027 года.
Не думаем, что США испытают восторг по поводу новости о разработке в РФ крылатой ракеты «Калибр» с дальностью пуска 4,5 тыс. км. А что делать: с волками жить - по волчьи выть! ( в смысле с англосаксами)
— ВКО России (@VKO_Russia) 8 января 2019 г.

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