"С волками жить - по-волчьи выть!": ВКО России подтвердили разработку "Калибров" с удвоенной дальностью

Дальность полёта ракеты "Калибр" увеличат вдвое. "А что делать: с волками жить - по-волчьи выть!" - прокомментировали в пресс-службе ВКО России.

В России ведутся разработки по увеличению дальности полёта ракеты "Калибр" до 4,5 тысячи километров, то есть практически вдвое, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе. Пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКО) России подтвердила информацию на своей официальной странице в Twitter.

"Не думаем, что США испытают восторг по поводу новости о разработке в РФ крылатой ракеты "Калибр" с дальностью пуска 4,5 тыс. км. А что делать: с волками жить - по-волчьи выть! (в смысле с англосаксами)", - гласит сообщение. "Как Запад не санкционируй, не суди - сюрпризов ещё много впереди! Ну как аукнется, так и откликнется! Палка ведь о двух концах!" - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что модифицированными "Калибрами" предполагается оснастить подлодки и крупные надводные корабли начиная с фрегата. Отмечается, что улучшенная ракета будет передана вооружённым силам до 2027 года.