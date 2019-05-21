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"С вещами – на выход": Порошенко съехал из администрации президента
21 мая 2019, 06:24 • 20 • В мире
Петр Порошенко покинул администрацию президента на Банковой улице в центре Киева и перебрался в офис своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". "С вещами – на выход", - напутствуют бывшего украинского гаранта пользователи Сети.
О переезде и радостной встрече с американскими "друзьями" экс-президент сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал он.
Между тем в западной прессе уже жалеют потерявшего пост бывшего президента Украины, мол, вот, пять лет правил страной, растерял все свое состояние и теперь "больше не миллионер".
При этом, едва Порошенко пришел к власти на Украине, как начали появляться данные совсем другого толка. Сведения о преумножении олигархом богатств появлялись на протяжении всего времени его властвования в стране.
Но стоило Порошенко проиграть президентскую гонку, как его состояние "уменьшилось" – во всяком случае, в зарубежных СМИ. К примеру, американское финансовое агентство Bloomberg заявило, дескать, статуса миллиардера Порошенко лишился еще в 2014 году, то есть сразу, как получил президентский пост.
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