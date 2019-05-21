"С вещами – на выход": Порошенко съехал из администрации президента

О переезде и радостной встрече с американскими "друзьями" экс-президент сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал он.

Тепла зустріч з американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом pic.twitter.com/MBoVzvFg6Y — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.

Между тем в западной прессе уже жалеют потерявшего пост бывшего президента Украины, мол, вот, пять лет правил страной, растерял все свое состояние и теперь "больше не миллионер".

При этом, едва Порошенко пришел к власти на Украине, как начали появляться данные совсем другого толка. Сведения о преумножении олигархом богатств появлялись на протяжении всего времени его властвования в стране.

Но стоило Порошенко проиграть президентскую гонку, как его состояние "уменьшилось" – во всяком случае, в зарубежных СМИ. К примеру, американское финансовое агентство Bloomberg заявило, дескать, статуса миллиардера Порошенко лишился еще в 2014 году, то есть сразу, как получил президентский пост.