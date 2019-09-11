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"С Вашингтоном все согласовано": Нетаньяху обещает после выборов "прибрать к рукам" Иорданскую долину

11 сентября 2019, 08:09  •  130 • В мире
Премьер Израиля Биньями Нетаньяху выступил во вторник, 10 сентября, со специальным заявлением, в котором сообщил, что обещает, в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах, распространить суверенитет Израиля сначала на Иорданскую долину, а затем на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии. "С Вашингтоном все согласовано", - добавил он.
Нетаньяху отметил, что эта цель является "возможностью исторического плана", пишет Nation News. Премьер напомнил, что территории, на которые он нацелился, ни что иное, как "восточная охранная стена Израиля", гарантия того, что еврейское государство не сожмется в пределы "зеленой черты" толщиной в несколько километров", как это было в 1949 году.
"Эта возможность исторического плана. Возможность одновременно распространить израильское законодательство на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии (территория Западного берега реки Иордан) и другие участки, которые связаны с нашей историей, культурой и нашим будущим", – заявил премьер-министр в ходе специального телевизионного обращения.
Однако для того, чтобы такие планы были воплощены в жизнь, необходимо, чтобы на предстоящий парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 17 сентября, граждане страны "дали мандат доверия" новому правительству, которое сформирует Нетаньяху.
По словам премьера, на такой шаг он пойдет параллельно с обещанной публикацией материалов по подготовленной администрацией Трампа "сделке века" – плану по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. К слову, после телевизионного обращения Нетаньяху Белый дом распространил заявление, что заранее был оповещен о содержании речи израильского премьер-министра, планы которого на Иорданскую долину "не противоречат американскому взгляду на ситуацию в регионе".
Напомним, Иорданская долина – это спорные территории на Западном берегу реки Иордан. Еврейские поселения здесь появились после одержанной Израилем победы в ходе Шестидневной войны 1967 года. Между тем эти поселения, в которых в настоящий момент живут тысяч израильтян, официально не признана территорией Израиля. С точки зрения ООН, эти территории оккупированы. Однако в самом Израиле все громче звучат требования о том, что пора бы уже распространить израильский суверенитет на эти земли.

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