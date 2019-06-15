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"С уважением": Медведчук рассказал об "отношении Путина" к украинскому президенту "без опыта"

15 июня 2019, 10:54  •  60 • Политика
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он отметил, что российский лидер "с уважением" отзывался об украинском коллеге. Хоть тот и "без опыта".
По версии главы политсовета Виктора Медведчука, российский лидер Владимир Путин "намерен восстановить отношения с Украиной". Свое мнение Медведчук высказал в эфире канала NewsOne. Также Медведчук отметил, что российский президент "с уважением отзывался о Зеленском".
"Хочу сказать, что он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали семьдесят три процента украинцев", - заявил Медведчук.
И добавил, что не со всеми словами Путина согласен. Например, что "опыт – дело наживное, Зеленский научится".
"Избрание президентом политика без опыта негативно отразится на всех жителях Украины, - разъяснил Медведчук. – Вот я, как гражданин страны, не хочу быть "объектом эксперимента".

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