"С утра общался с сотрудниками посольства": Депутат Госдумы прокомментировал "смерть" Ким Чен Ына

По состоянию на воскресенье, 26 апреля посольство КНДР в Москве не располагает данными об ухудшении здоровья главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом рассказал депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

Таким образом, он прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о смерти северокорейского лидера. Тайсаев подчеркнул, что буквально сегодня интересовался здоровьем главы КНДР в посольстве Северной Кореи. Также он призвал не верить всему, что пишут в иностранной прессе, а ориентироваться на официальную информацию.

"Мы опираемся только на официальную информацию, официальной информации о болезни руководителя (КНДР) нет. Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства", - сказал парламентарий в комментарии ТАСС.

Напомним, что в начале этой недели американская телекомпания CNN сообщила о том, что глава КНДР на грани гибели после недавно перенесённой операции. Поводом для спекуляций послужило отсутствие Ким Чен Ына на ряде важных общественных мероприятий. Также лидера Северной Кореи не видели на публике с 11 апреля.