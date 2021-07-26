"С украинцев снимут последнюю рубаху": В Киеве готовят беспрецедентный рост коммуналки

В Киеве готовят беспрецедентный рост стоимости коммунальных услуг этой осенью. Украинская оппозиция бьёт тревогу: "С украинцев снимут последнюю рубаху".

О готовящемся скачке цен на ЖКХ в понедельник предупредил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, стоимость газа при президенте Украины Владимире Зеленском и так выросла на 70%. В целом же тарифы ЖКХ с мая 2019 года по май 2021 года выросли на 109% - с 5,6 млрд гривен до 11,7 млрд. За тот же период задолженность населения по ЖКХ выросла на 32,2% - с 52,1 млрд гривен до 69 млрд гривен.

В этом отопительном сезоне украинские власти намерены ещё сильнее поднять тарифы. Ожидается, что уже в сентябре они могут вырасти в среднем на 30-40%. А в городах, где тарифы на отопление ранее не поднимали и где последние 2-3 года не проводилась модернизация теплосетей, они могут вырасти сразу на 60-70%. В Черновцах уже объявили о 70%-м росте тарифа.

С миллионов украинцев власть решила "снять последнюю рубаху", готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее. Видимо, не дают покоя лавры Порошенко, - цитирует Медведчука пресс-служба ОПЗЖ.

Напомним, что постоянное повышение тарифов на газ на Украине отчасти объясняется решением Киева закупать русское топливо у европейских посредников, а не напрямую. Отчасти - требованием МВФ, который настаивает на повышении тарифов, выдавая кредиты Киеву.