"С удовольствием общается с персоналом": Заражённый COVID-19 Джонсон идёт на поправку

Несмотря на положительную тенденцию, премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, тем не менее его "состояние премьера по-прежнему клинически стабильно, он реагирует на лечение", пишет РИА Новости.

"Последние сведения, которые мы получили из больницы - что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", - сказал на брифинге среду канцлер Риши Сунак.

По его словам, Борису Джонсону аппарат ИВЛ не потребовался, он дышит сам, изредка пользуется кислородной маской.

Напомним, 10 дней назад у британского премьер-министра был диагностирован COVID-19. После этого министр объявил о самоизоляции и продолжил работать. Однако симптомы заболевания не исчезли, поэтому 3 апреля Джонсон был направлен в больницу.

При этом речь не шла об экстренной госпитализации. "Это предупредительный шаг", - сообщили на Даунинг-стрит.