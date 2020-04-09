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"С удовольствием общается с персоналом": Заражённый COVID-19 Джонсон идёт на поправку
09 апреля 2020, 10:35 • 75 • В мире
Согласно последним сведения, полученным из больницы St Thomas' Hospital, состояние Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19, заметно улучшилось. "С удовольствием общается с персоналом", - сообщили на Даунинг-стрит.
Несмотря на положительную тенденцию, премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, тем не менее его "состояние премьера по-прежнему клинически стабильно, он реагирует на лечение", пишет РИА Новости.
По его словам, Борису Джонсону аппарат ИВЛ не потребовался, он дышит сам, изредка пользуется кислородной маской.
Напомним, 10 дней назад у британского премьер-министра был диагностирован COVID-19. После этого министр объявил о самоизоляции и продолжил работать. Однако симптомы заболевания не исчезли, поэтому 3 апреля Джонсон был направлен в больницу.
При этом речь не шла об экстренной госпитализации. "Это предупредительный шаг", - сообщили на Даунинг-стрит.
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