Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Главная / В мире

"С удовольствием общается с персоналом": Заражённый COVID-19 Джонсон идёт на поправку

09 апреля 2020, 10:35  •  75 • В мире
Согласно последним сведения, полученным из больницы St Thomas' Hospital, состояние Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19, заметно улучшилось. "С удовольствием общается с персоналом", - сообщили на Даунинг-стрит.
Несмотря на положительную тенденцию, премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, тем не менее его "состояние премьера по-прежнему клинически стабильно, он реагирует на лечение", пишет РИА Новости.
"Последние сведения, которые мы получили из больницы - что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", - сказал на брифинге среду канцлер Риши Сунак.
По его словам, Борису Джонсону аппарат ИВЛ не потребовался, он дышит сам, изредка пользуется кислородной маской.
Напомним, 10 дней назад у британского премьер-министра был диагностирован COVID-19. После этого министр объявил о самоизоляции и продолжил работать. Однако симптомы заболевания не исчезли, поэтому 3 апреля Джонсон был направлен в больницу.
При этом речь не шла об экстренной госпитализации. "Это предупредительный шаг", - сообщили на Даунинг-стрит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заболели COVID-19
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских врачах
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ
08 апреля 2020, 23:35
Трамп знал об угрозе коронавируса ещё осенью? Разведка США предупреждала о "катастрофе" - АВС
09 апреля 2020, 02:30
Нездоровый интерес: почему в США заявили о пересмотре финансирования ВОЗ
09 апреля 2020, 03:35
Провинциальный школьник создал неонацистскую FKD, но его даже не арестовали
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заб...
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских вра...
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санк...
09 апреля 2020, 00:35
Коронавирус раскалывает человечество на две неравные части (Руслан Осташко)
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
08 апреля 2020, 16:00
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
02 апреля 2020, 23:35
"Ума мало, амбиции большие": Украинский музыкант оскорбительно пошутил о русских. Фридлянд ответил
03 апреля 2020, 05:35
Путин сломал сланцевиков США. Саудиты умоляют Россию прекратить войну (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.