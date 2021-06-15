"С той стороны очень грязно". Протасевич окончательно расчехлил белорусскую оппозицию

Шедевральная пресс-конференция Романа Протасевича окончательно поставила белорусскую оппозицию в унизительную позу. Встать она уже, видимо, не сможет. Картинка убегающих от Протасевича иностранных дипломатов и журналистов – дорогого стоит.

Станиславский и Коровенкова – это сила!

«Не верю!», - основная тональность, в которой в змагарской среде принято говорить об откровениях Протасевича последних недель. В этом ключе и выступила журналистка БелПАН Татьяна Коровенкова. Вообще, реакция змагаров на фактические разоблачения оппозиционных лидеров как пустых исполнителей воли западных кураторов довольна странна. Ну, согласитесь, если вы действительно хотите доказать, что Протасевич «наговаривает под пытками кровавого режима» на светлые образы Латушно-Тихановских, то вот вам прямая возможность, на открытой пресс-конференции доказать, что все это наговор, а Латушко не алкаш с большой дороги, а видный политический деятель современности, и Тихановская не туповатая домохозяйка, а светоч свободы и демократии, и скоро она «приде и порядок наведе».

Но!...Сказать этим деятелям западной пропаганды по существу нечего. И единственно, что в данной ситуации возможно – это мерное повизгивание в духе «вывсеврети». Все обвинения и разоблачения Протасевича, по этой причине, не выдумки слабовольного змагагра под пытками, а реальные схемы западного финансирования и взаимодействия с кураторами оппозиционных марионеток. А как фамилии этих марионеток не имеет ровным счетом никакого значения.

Вот он Протасевич перед вами. Задай ему любые вопросы перед камерами, обличи кровавый режим и разоблачи коварство КГБ Беларуси выведи всех на чистую воду. Но максимум на что способно это сборище, собрав манатки, мелкими шагами бежать в сторону канадской границы. Вот и все высокие стандарты демократии, дипломатии и журналистики. Самое смешное, что эти же персонажи визжали не так давно, что Лукашенко нечего сказать на неудобные вопросы. Лукашенко даже бровью не повел, когда его в прошлом году уже списали эти борцуны за демократическую Белоруссию. Он не только готов ответить на вопросы, он еще и сам их задаст всей этой западной камарилье такие вопросы, что ответить им будет нечего.

Посол США, но не досол до Беларуси

Предметно Протасевич наговорил очень много интересного о лицемерии и вранье, которое принято за норму в змагарской среде. Очень примечательным стал рассказ о после США Джулии Фишер, которую Александр Лукашенко заслуженно не пускает в Беларусь. Вы бы пустили к себе в дом наглого бомжа, который пытается вам диктовать свои порядки? Вот то-то же.

Фото: Скриншот кадра видео пресс-конференции/youtube.com

Журналисты спросили Романа Протасевича, почему Джулия Фишер рассказывает всем желающим, что он ее личный друг. Действительно ли у недопосла и Протасевича такие доверительные и близкие отношения. Ответ был неожиданным:

Я лично видел ее два раза: первый раз, когда снимал вместе с Тихановской на кладбище у Калиновского, второй раз, я полтора часа прождал ее под дверью, чтобы снять трехминутный ролик-комментарий для телеграм-канала, который возглавлял. Больше никаких контактов с Джулией Фишер у меня не было.

Оставим в стороне эмоции по поводу внешнего вида и умственных способностей Джулии Фишер. Это, что же получается. Якобы посол США врет и не краснеет? Ничего вроде нового. Это у них, американцев, наследственное. Но, почему при таких раскладах международные тумаки получает Лукашенко, а не пускает в свою страну лгунов и лицемеров? Во истину мир перевернулся.

Еще одно примечательное высказывание Романа Протасевича касалось Светланы Тихановской. Визиты, которые змагарские информационные ресурсы раздувают, как знаковые и поворотные встречи, на поверку оказались «визитами вежливости, которые длятся несколько минут». Тихановскую из жалости принимают как убогонькую, чего мол с нее взять. При этом Протасевич отметил, что сама Тихановская

святая невинность, про которую ничего не скажешь плохого,

в отличие от своего окружения, которое этим зарабатывает.

Протасевич привел пример, когда целый «министр иностранных дел» из песочницы Тихановской Франак Вячорка подошел к ней, дал телефон с текстом и сказал, чтобы та зачитала текст перед камерами. На вопрос Тихановской, что это и зачем, без объяснений «президентке» было сказано: «Зачитай!». И кто главный в этой песочнице?

В связи с этим рождается нехитрая причинно-следственная связь. Для окружения Тихановская только лицо, под которое они получают деньги на Западе. Лицо, которое более-менее известно в Беларуси, и которое имеет какое-никакое уважение среди граждан республики. После провального «Дня воли», когда на призыв Тихановской выйти на акции протеста, белорусы остались дома, стало понятно, что не такой уж и большой у нее авторитет, и ее надо менять. И вопрос только в том, на кого менять Тихановскую? Не на пропитый же лик Латушко. Место нового лидера оппозиции вакантно. А из старого пора делать сакральную жертву. Тихановская сейчас будет гораздо полезнее в виде тушки.

Собственно, Протасевич охарактеризовал всю эту камарилью довольно емко: