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"С тем же успехом они могут помитинговать против передачи Волгограда Парагваю": Гаспарян прокомментировал протесты против передачи Японии островов

20 января 2019, 11:54  •  194 • Политика
Сегодня в Москве организованы акции против передачи Курильских островов Японии. "С тем же успехом они могут помитинговать против передачи Волгограда Парагваю", - считает политолог Армен Гаспарян.
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал предстоящий митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов.
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов рассказал, что протест намечен на 13:00 20 января. Место проведения - Суворовская площадь. На митинге ожидается около 1000 человек.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов, но лишь при условии признания итогов Второй мировой войны.
Он напомнил, что в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. Согласно ему Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров подчеркнул, что это обязательство не прямого рода - еще предстоит обсудить детали сделки.
Глава МИД заявил, что пока японская сторона не готова признать итоги Второй мировой. "Они всячески дают это понять", - акцентирует Ларов.
Политолог Армен Гаспарян пишет, что "удивительные люди", именно так он их называет, которые не желают слышать заявлений Путина или Лаврова, проведут митинг против передачи Курильских островов.
"С тем же успехом могут залихватски помитинговать против передачи Волгограда Парагваю или Перми Кот-д’Ивуару", - шутит Гаспарян.

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