"С тех пор Запад "наказывает" Путина": Познер назвал причину антироссийских санкций

По словам Познера, причиной развёртывания санкционной политики против России со стороны Запада стала речь президента России Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.

В авторской статье на сайте "Познер Online" он отметил, что Запад не стерпел слов Путина о том, что Россия не приемлет однополярного мира, "что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку", считает Познер.

По его словам, "с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России".

При этом он отметил, что с того времени для введения санкций против нашей страны годятся любые поводы.