Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная / Политика

"С тех пор Запад "наказывает" Путина": Познер назвал причину антироссийских санкций

19 сентября 2020, 23:35  •  21 • Политика
Телеведущий Владимир Познер назвал причину антироссийских санкций Запада. "С тех самых пор Запад "наказывает" Путина", - сказал он, раскрыв своё видение этого вопроса.
По словам Познера, причиной развёртывания санкционной политики против России со стороны Запада стала речь президента России Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.
В авторской статье на сайте "Познер Online" он отметил, что Запад не стерпел слов Путина о том, что Россия не приемлет однополярного мира, "что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку", считает Познер.
По его словам, "с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России".
При этом он отметил, что с того времени для введения санкций против нашей страны годятся любые поводы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
19 сентября 2020, 12:35
Немцы призвали Россию к сотрудничеству после скандала с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленн...
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Ф...
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.