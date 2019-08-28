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"С такими, как Орешкин, далеко не уйдем": Обещанный Эрдогану вертолет повис на волоске - полковник

28 августа 2019, 22:24  •  104 • В мире
Полковник, военный эксперт, ведущий программы "Военное ревю" Михаил Тимошенко прокомментировал намерение турецкого лидера Реджепа Эрдогана купить у России вертолет. По его мнению, глава Турции интересуется боевым вертолётом. "Не худо, чтобы ещё промышленность не подвела. Потому что с такими товарищами как Орешкин, который ошибается в 10 раз, мы далеко уйдём", - резко отметил военный эксперт.
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском осмотрели лимузин Aurus из кортежа Путина. Путин обещал подарить лимузин ''Аурус'' Эрдогану, если тот купит представительский вертолет за 8 миллионов долларов.
Полковник, военный эксперт, ведущий программы "Военное ревю" Михаил Тимошенко прокомментировал этот диалог. По его словам, пока неизвестно, о какой модели вертолета идет речь.
"Знают только они двое, видимо. Видимо, никто не знает, кроме них. Я могу только предположить. Мы, конечно, заинтересованы в продаже. Мы не знаем, что они обсуждали, и каким вертолётом интересовался Эрдоган на МАКСе", - объяснил он.
По мнению полковника, однозначно ясно, что турецкого лидера интересуют именно боевые модели вертолетов, а иначе – зачем Турция приобретала С-400.
К примеру, на выставке были представлены вертолёты К-62 и Ми-38 – и тот, и другой – боевые.
На выставке они впервые. Ничего абсолютно нового никогда не бывает. Судя по номерам, это модернизация существующих машин. В чём заключалась модернизация? Скорее всего, в электронике. Мы в своих моделях хотим реализовать систему "выстрелил — забыл", то есть - цель обнаружил, пуск произвёл, ракета пошла, нашла и попала. Работы идут, но результаты пока нас не устраивают. Не худо было бы, чтобы ещё промышленность не подвела", - подчеркнул эксперт и внезапно обратил внимание на чиновников.
"Потому что с такими товарищами как Орешкин, который ошибается в 10 раз, мы далеко уйдём. Откуда его взяли…" – горько резюмировал он.

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