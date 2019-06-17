"С такими изменяют, но не женятся": Как королевская семья отговаривала принца Гарри от женитьбы на Меган Маркл

Принц Филипп, он же герцог Эдинбургский, явно был недоволен тем, что Гарри собрался жениться на американской актрисе. По его мнению, женщины такой профессии не годятся в жены, скорее – на роль любовницы, о чем дед без обиняков сообщил внуку.

Как пишет РИА ФАН со ссылкой на таблоид The Sun, "образумить" влюбленного в Меган принца Гарри пытались и его брат принц Уильям, и другие члены королевской семьи. Однако принц проявил твердость и не позволил вмешаться в свою личную жизнь. В итоге он женился на Меган.

Супруг Елизаветы Филипп, впрочем, теперь дружит с женой внука – даже одним из первых увидел сына Меган и Гарри. Тем временем королевский биограф отмечает, что Маркл все более влияет на мужа и приобретает над ним огромную власть.