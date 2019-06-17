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"С такими изменяют, но не женятся": Как королевская семья отговаривала принца Гарри от женитьбы на Меган Маркл

17 июня 2019, 21:24  •  54 • В мире
Герцогиня Сассекская Меган Маркл, оказалось, стала таковой вопреки желанию многих членов английской королевской семьи. "С такими изменяют, но не женятся", - отговаривал принца Гарри, к примеру, супруг Елизаветы II 98-летний принц Филипп, имея в виду профессию избранницы внука.
Принц Филипп, он же герцог Эдинбургский, явно был недоволен тем, что Гарри собрался жениться на американской актрисе. По его мнению, женщины такой профессии не годятся в жены, скорее – на роль любовницы, о чем дед без обиняков сообщил внуку.
Как пишет РИА ФАН со ссылкой на таблоид The Sun, "образумить" влюбленного в Меган принца Гарри пытались и его брат принц Уильям, и другие члены королевской семьи. Однако принц проявил твердость и не позволил вмешаться в свою личную жизнь. В итоге он женился на Меган.
Супруг Елизаветы Филипп, впрочем, теперь дружит с женой внука – даже одним из первых увидел сына Меган и Гарри. Тем временем королевский биограф отмечает, что Маркл все более влияет на мужа и приобретает над ним огромную власть.

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