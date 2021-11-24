"С сильными воевать боятся": Русский полковник о том, как для США всё сорвётся в один миг

Спусковым крючком для третьей мировой может стать человеческий фактор, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин указал на опасность провокаций у наших границ. Как ранее заявили в Минобороны России, американские военные отрепетировали нанесение ядерного удара по нашей стране.

Но, полагает Литовкин, опасность даже не в самих намерениях противника. Спусковым крючком к боевому противостоянию может стать банальный человеческий фактор. И это может привести к колоссальным жертвам.

"Любая ошибка с той или иной стороны может стать триггером третьей мировой войны", - заметил он.

Русский полковник напомнил, что провокации для США являются известным инструментом гибридной войны. Однако важно понимать и то, что американцы опасаются напрямую атаковать сильных: нападают на слабых, сильных же берут на испуг.

"Американцы ведь воюют с теми странами, что слабы и не могут дать им отпор, - отметил Литовкин в комментарии для "Ленты.ру". - Против сильных государств они не в состоянии воевать, они боятся, потому что потери для американцев будут очень чувствительные".