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"С сильными воевать боятся": Русский полковник о том, как для США всё сорвётся в один миг
24 ноября 2021, 18:50 • 160 • В мире
Спусковым крючком для третьей мировой может стать человеческий фактор, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин указал на опасность провокаций у наших границ. Как ранее заявили в Минобороны России, американские военные отрепетировали нанесение ядерного удара по нашей стране.
Но, полагает Литовкин, опасность даже не в самих намерениях противника. Спусковым крючком к боевому противостоянию может стать банальный человеческий фактор. И это может привести к колоссальным жертвам.
"Любая ошибка с той или иной стороны может стать триггером третьей мировой войны", - заметил он.
Русский полковник напомнил, что провокации для США являются известным инструментом гибридной войны. Однако важно понимать и то, что американцы опасаются напрямую атаковать сильных: нападают на слабых, сильных же берут на испуг.
"Американцы ведь воюют с теми странами, что слабы и не могут дать им отпор, - отметил Литовкин в комментарии для "Ленты.ру". - Против сильных государств они не в состоянии воевать, они боятся, потому что потери для американцев будут очень чувствительные".
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