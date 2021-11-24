Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в т...
Главная / В мире

"С сильными воевать боятся": Русский полковник о том, как для США всё сорвётся в один миг

24 ноября 2021, 18:50  •  160 • В мире
Спусковым крючком для третьей мировой может стать человеческий фактор, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин указал на опасность провокаций у наших границ. Как ранее заявили в Минобороны России, американские военные отрепетировали нанесение ядерного удара по нашей стране.
Но, полагает Литовкин, опасность даже не в самих намерениях противника. Спусковым крючком к боевому противостоянию может стать банальный человеческий фактор. И это может привести к колоссальным жертвам.
"Любая ошибка с той или иной стороны может стать триггером третьей мировой войны", - заметил он.
Русский полковник напомнил, что провокации для США являются известным инструментом гибридной войны. Однако важно понимать и то, что американцы опасаются напрямую атаковать сильных: нападают на слабых, сильных же берут на испуг.
"Американцы ведь воюют с теми странами, что слабы и не могут дать им отпор, - отметил Литовкин в комментарии для "Ленты.ру". - Против сильных государств они не в состоянии воевать, они боятся, потому что потери для американцев будут очень чувствительные".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





160
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 21:50
В Молдавии усомнились, что русские отключат газ. "Не видим мотива" - Спыну
23 ноября 2021, 20:05
Министр обороны КНР перед Шойгу озвучил то, о чём думает весь мир: "Новые проявления холодной войны"
24 ноября 2021, 01:20
Битва за Францию – проект «Земмур»
24 ноября 2021, 01:20
Байден выдал гневную речь из-за цен на бензин: "Неприемлемо"
24 ноября 2021, 12:20
«Бегите, девочки, домой»: как испанская судебная система отнимает детей у россиянок
24 ноября 2021, 07:40
Генератор конфликтов: как в Польше и Прибалтике призвали немедленно ввести санкции против Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: &q...
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Н...
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже на...
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.