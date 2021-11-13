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"С Шойгу ворвутся": "Вторжение" на Украину глазами Запада, Путина и Баранца
13 ноября 2021, 15:00 • 89 • Политика
Президент Владимир Путин прокомментировал заявления западных журналистов о том, что якобы наша страна готовит "вторжение" на Украину. "Россией надо пугать, мол, не сегодня-завтра Путин с Шойгу на танковой дивизии ворвутся в Европу", - отметил военный обозреватель Виктор Баранец.
Информация о "вторжении", которое якобы готовят русские на Украину, глазами западных журналистов и политиков, президента России Владимира Путина и военного обозревателя Виктора Баранца получилась абсолютно разной.
Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что сам пока не видел подобных заявлений. Эти предупреждения президент назвал "алармистскими".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" и ведущий Радио "КП", полковник в отставке Виктор Баранец заметил, что это любимая "страшилка" Запада. В беседе с Царьградом эксперт заявил, что многие страны по-разному относятся к России. И на Западе боятся "разрозненного отношения Европы".
"А вы знаете, из некоторых столиц раздаётся призыв: давайте перестроим отношения с Россией, давайте закончим эту холодную войну. Вот этого американцы страшно боятся. Им нужно, чтобы Европа постоянно свои зубы оскаливала против России. А Россией надо пугать, мол, не сегодня-завтра Путин с Шойгу на танковой дивизии ворвутся в Европу", - прокомментировал Баранец.
Происходящее эксперт назвал "дешевой пропагандой".
Ранее в США снова выразили опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные неназванных источников, американские чиновники поделились своими предположениями с европейскими коллегами. Якобы Москва "может рассматривать такую возможность".
В то же время, как считает неназванный источник агентства Bloomberg, "близкий к Кремлю", Россия не хочет в ближайшем будущем начинать военный конфликт с Украиной, но при этом намерена продемонстрировать, что в случае необходимости будет готова к такому сценарию.
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