"С Шойгу ворвутся": "Вторжение" на Украину глазами Запада, Путина и Баранца

Президент Владимир Путин прокомментировал заявления западных журналистов о том, что якобы наша страна готовит "вторжение" на Украину. "Россией надо пугать, мол, не сегодня-завтра Путин с Шойгу на танковой дивизии ворвутся в Европу", - отметил военный обозреватель Виктор Баранец.

Информация о "вторжении", которое якобы готовят русские на Украину, глазами западных журналистов и политиков, президента России Владимира Путина и военного обозревателя Виктора Баранца получилась абсолютно разной.

Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что сам пока не видел подобных заявлений. Эти предупреждения президент назвал "алармистскими".

Военный обозреватель "Комсомольской правды" и ведущий Радио "КП", полковник в отставке Виктор Баранец заметил, что это любимая "страшилка" Запада. В беседе с Царьградом эксперт заявил, что многие страны по-разному относятся к России. И на Западе боятся "разрозненного отношения Европы".

"А вы знаете, из некоторых столиц раздаётся призыв: давайте перестроим отношения с Россией, давайте закончим эту холодную войну. Вот этого американцы страшно боятся. Им нужно, чтобы Европа постоянно свои зубы оскаливала против России. А Россией надо пугать, мол, не сегодня-завтра Путин с Шойгу на танковой дивизии ворвутся в Европу", - прокомментировал Баранец.

Происходящее эксперт назвал "дешевой пропагандой".

Ранее в США снова выразили опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные неназванных источников, американские чиновники поделились своими предположениями с европейскими коллегами. Якобы Москва "может рассматривать такую возможность".

В то же время, как считает неназванный источник агентства Bloomberg, "близкий к Кремлю", Россия не хочет в ближайшем будущем начинать военный конфликт с Украиной, но при этом намерена продемонстрировать, что в случае необходимости будет готова к такому сценарию.