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"С русскими так разговаривать нельзя": Политолог объяснил, почему не клеится диалог России с ЕС

27 июля 2020, 22:05  •  116 • Политика
Политолог Юрий Светов объяснил, почему не клеится диалог России с ЕС. Он заметил, что европейские политики ведут себя совершенно некорректно и пытаются оказывать давление на Москву, стараясь заставить РФ оправдываться за свои якобы прегрешения. "С русскими так разговаривать нельзя", - подчеркнул эксперт.
Политолог Юрий Светов в беседе с Nation News оценил риторику европейских дипломатов в отношении России.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что РФ не может стать частью G7 из-за ряда "нерешённых проблем". Среди них он назвал вопрос "аннексии" Крыма и конфликт в Донбассе.
Однако, по мнению эксперта, политики из ЕС ведут себя совершенно некорректно и пытаются оказывать давление на Москву, стараясь заставить РФ оправдываться за свои якобы прегрешения.
Светов заметил, что это напоминает беседу со школьником-проказником. Из Евросоюза регулярно доносятся заявления о готовности к диалогу с Россией, однако тут же ставятся условия - что Москва должна для этого сделать.
Однако РФ ничего не должна европейским властям, наша страна готова лишь к адекватному, равноправному разговору, в рамках которого учитывались и уважались бы все имеющиеся точки зрения.
За многие годы они могли убедиться, что с русскими таким образом разговаривать нельзя, - подчеркнул политолог.

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