"С русскими так разговаривать нельзя": Политолог объяснил, почему не клеится диалог России с ЕС

Политолог Юрий Светов в беседе с Nation News оценил риторику европейских дипломатов в отношении России.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что РФ не может стать частью G7 из-за ряда "нерешённых проблем". Среди них он назвал вопрос "аннексии" Крыма и конфликт в Донбассе.

Однако, по мнению эксперта, политики из ЕС ведут себя совершенно некорректно и пытаются оказывать давление на Москву, стараясь заставить РФ оправдываться за свои якобы прегрешения.

Светов заметил, что это напоминает беседу со школьником-проказником. Из Евросоюза регулярно доносятся заявления о готовности к диалогу с Россией, однако тут же ставятся условия - что Москва должна для этого сделать.

Однако РФ ничего не должна европейским властям, наша страна готова лишь к адекватному, равноправному разговору, в рамках которого учитывались и уважались бы все имеющиеся точки зрения.