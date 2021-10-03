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"С русскими проблемами - в Россию": Казахстан обострил тему "языковых патрулей"
03 октября 2021, 20:05 • 300 • Политика
Как считает политолог Никита Мендкович, власти Казахстана обострили тему "языковых патрулей". "С русскими проблемами - в Россию", - процитировал он высказывание одного из политиков-националистов.
Дискриминация русскоязычного населения Казахстана проводится проамериканскими националистами во власти, которые пытаются нарушить связь между народами двух стран. Об этом заявил политолог Никита Мендкович.
В середине августа Нур-Султан с визитом посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Одновременно с этим стало известно, что суд республики приговорил к семи годам лишения свободы пророссийского блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова за критику в адрес властей Казахстана.
Кроме того, на пост вице-министра информации Казахстана назначили Аскара Умарова. И это говорит о многом, ибо политик известен своей русофобией.
"С русскими проблемами языка и культуры - в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора", - приводит Мендкович одно из высказываний Умарова.
Новый министр также прославился благодаря тому, что под его руководством агентство "Казинформ" опубликовало "альтернативную" карту Казахстана, добавив территории, подконтрольные России и Узбекистану.
Умаров является примером вышеописанного националиста, который вошёл в политическую элиту страны. Поэтому не стоит удивляться появлению "языковых патрулей".
По мнению Мендковича, благодаря "казахизации" республики США смогут влиять на внутриполитические процессы.
"Поэтому активно провоцируются и скандалы в казахско-российских отношениях. Либо сверху, как в случае с Государственной комиссией по реабилитации, либо снизу - в виде "языковых патрулей" и русофобской пропаганды", - пишет эксперт в статье для издания "Лента.ру".
Подобные проблемы наблюдаются и на Украине. В частности, местные политики предложили недавно перейти на латинский алфавит.
Однако в интервью РИА ФАН экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко пояснил, что на Украине крайне низкий уровень образования, из-за чего мало кто в совершенстве владеет украинской мовой. Не исключено, что идея перехода на латиницу станет прикрытием для отмывания денег.
"Это, конечно, дискриминация русского языка... При сегодняшней ситуации на Украине ввести латиницу и английский язык невозможно", - указал он.
Оппозиция так же резко отреагировала на подобные инициативы. Партия ОПЗЖ напомнила про введение обязательного экзамена на знание украинского языка для чиновников. Инициатива в итоге обернулась коррупционными скандалами.
"Это будет очередная коррупционная кормушка для тех, кто у власти, и очередной пример имитации ими бурной деятельности", - цитирует заявление телеканал "360".
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