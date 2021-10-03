"С русскими проблемами - в Россию": Казахстан обострил тему "языковых патрулей"

Как считает политолог Никита Мендкович, власти Казахстана обострили тему "языковых патрулей". "С русскими проблемами - в Россию", - процитировал он высказывание одного из политиков-националистов.

Дискриминация русскоязычного населения Казахстана проводится проамериканскими националистами во власти, которые пытаются нарушить связь между народами двух стран. Об этом заявил политолог Никита Мендкович.

В середине августа Нур-Султан с визитом посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Одновременно с этим стало известно, что суд республики приговорил к семи годам лишения свободы пророссийского блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова за критику в адрес властей Казахстана.

Кроме того, на пост вице-министра информации Казахстана назначили Аскара Умарова. И это говорит о многом, ибо политик известен своей русофобией.

"С русскими проблемами языка и культуры - в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора", - приводит Мендкович одно из высказываний Умарова.

Новый министр также прославился благодаря тому, что под его руководством агентство "Казинформ" опубликовало "альтернативную" карту Казахстана, добавив территории, подконтрольные России и Узбекистану.

Умаров является примером вышеописанного националиста, который вошёл в политическую элиту страны. Поэтому не стоит удивляться появлению "языковых патрулей".

По мнению Мендковича, благодаря "казахизации" республики США смогут влиять на внутриполитические процессы.

"Поэтому активно провоцируются и скандалы в казахско-российских отношениях. Либо сверху, как в случае с Государственной комиссией по реабилитации, либо снизу - в виде "языковых патрулей" и русофобской пропаганды", - пишет эксперт в статье для издания "Лента.ру".

Подобные проблемы наблюдаются и на Украине. В частности, местные политики предложили недавно перейти на латинский алфавит.

Однако в интервью РИА ФАН экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко пояснил, что на Украине крайне низкий уровень образования, из-за чего мало кто в совершенстве владеет украинской мовой. Не исключено, что идея перехода на латиницу станет прикрытием для отмывания денег.

"Это, конечно, дискриминация русского языка... При сегодняшней ситуации на Украине ввести латиницу и английский язык невозможно", - указал он.

Оппозиция так же резко отреагировала на подобные инициативы. Партия ОПЗЖ напомнила про введение обязательного экзамена на знание украинского языка для чиновников. Инициатива в итоге обернулась коррупционными скандалами.

"Это будет очередная коррупционная кормушка для тех, кто у власти, и очередной пример имитации ими бурной деятельности", - цитирует заявление телеканал "360".