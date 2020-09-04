"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии

Американские военнослужащие теперь наблюдают за передвижением российской техники исключительно с безопасного расстояния. Они по-прежнему преследуют российскую колонну, которая осуществляет патрулирование в Сирии, но теперь не рискуют подходить к ней близко.

В руководстве военного контингента США в Сирии, вероятно, осознали, что лучше с русскими не шутить и не испытывать их на прочность. Если в случае очередного перехвата пострадают российские военные, по наглецам будет открыт огонь, - цитирует некоего эксперта портал Terrnews.

Напомним, что ранее российский БТР протаранил в Сирии американский броневик, который перегородил русским дорогу. В результате несколько американских военнослужащих получили травмы.

Примечательно, что военные США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска на военное присутствие в арабской республике.