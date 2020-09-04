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"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
04 сентября 2020, 04:05 • 66 • Политика
Американские военные стали "паиньками" после инцидента с российским БТР в Сирии. Теперь они боятся даже подходить близко к русским колоннам. Эксперт объяснил ситуацию: "С русскими лучше не шутить".
Американские военнослужащие теперь наблюдают за передвижением российской техники исключительно с безопасного расстояния. Они по-прежнему преследуют российскую колонну, которая осуществляет патрулирование в Сирии, но теперь не рискуют подходить к ней близко.
Напомним, что ранее российский БТР протаранил в Сирии американский броневик, который перегородил русским дорогу. В результате несколько американских военнослужащих получили травмы.
Примечательно, что военные США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска на военное присутствие в арабской республике.
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