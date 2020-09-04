Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Главная / Политика

"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии

04 сентября 2020, 04:05  •  66 • Политика
Американские военные стали "паиньками" после инцидента с российским БТР в Сирии. Теперь они боятся даже подходить близко к русским колоннам. Эксперт объяснил ситуацию: "С русскими лучше не шутить".
Американские военнослужащие теперь наблюдают за передвижением российской техники исключительно с безопасного расстояния. Они по-прежнему преследуют российскую колонну, которая осуществляет патрулирование в Сирии, но теперь не рискуют подходить к ней близко.
В руководстве военного контингента США в Сирии, вероятно, осознали, что лучше с русскими не шутить и не испытывать их на прочность. Если в случае очередного перехвата пострадают российские военные, по наглецам будет открыт огонь, - цитирует некоего эксперта портал Terrnews.
Напомним, что ранее российский БТР протаранил в Сирии американский броневик, который перегородил русским дорогу. В результате несколько американских военнослужащих получили травмы.
Примечательно, что военные США находятся в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска на военное присутствие в арабской республике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
03 сентября 2020, 23:30
От эвтаназии до Новой Зеландии: Что будет с Навальным дальше? Назван лучший сценарий
03 сентября 2020, 23:30
Самолёты США и Британии сунулись к границе РФ через несколько часов после норвежцев
03 сентября 2020, 23:30
Россия "зарвалась": NYT призвала Трампа одёрнуть Москву
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
03 сентября 2020, 23:30
Самолёты США и Британии сунулись к границе РФ через несколько часов после норвежцев
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 02:15
"Огромное давление": Вашингтон обманул президента Сербии и принуждает призн...
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
31 августа 2020, 02:55
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белоруссии
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.