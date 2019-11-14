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"С российской ядерной триадой не всё в порядке": Получившие "безвиз" с США поляки подыграли Вашингтону
14 ноября 2019, 18:39 • 138 • В мире
Эксперты из польского "аналитического центра" уверены в том, что "Россия не готова к ядерной войне с США". К такому мнению они пришли, проанализировав результаты стратегических учений "Гром-2019". "С российской ядерной триадой не всё в порядке", - заявили они, откровенно подыгрывая Вашингтона в ответ на полученный недавно "безвиз" с США.
Своими "серьёзными" выводами поделились на днях сотрудники так называемого Варшавского института, являющегося, по сути, НКО. Аналитики этой организации плотно сотрудничают с США. Поэтому и выводы они делают удобные для американских партнёров.
По мнению польских "экспертов", "ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня". К такому "серьёзному" выводу поляки пришли, наблюдая за российскими учениями "Гром-2019", в ходе которых якобы произошла "нештатная ситуация" с запуском ракеты с атомной подводной лодки К-44 "Рязань" Тихоокеанского флота.
Тот факт, что в ходе учений была выпущена только одна ракета, польские "эксперты" интерпретировали как "проблемы с российской ядерной триадой". И это, по их мнению, говорит о "неготовности к ядерной войне с США". Теперь якобы Кремль потребует "немедленной модернизации имеющихся вооружений".
Напомним, финал учений "Гром-2019" проходил под личным руководством президента России Владимира Путина. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав Тихоокеанского флота, должен был 17 октября осуществить пуск двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа". Однако по мишени ударила только одна ракета. Вторая, как сообщили "Ведомости", "просто не вышла из шахтной пусковой установки".
В российском Минобороны, отреагировав на эту публикацию, категорически опровергли слухи о якобы произошедшей нештатной ситуации. "Информация, опубликованная газетой "Ведомости" о якобы "нештатной ситуации" в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром", не соответствует действительности", - указали в военном ведомстве.
Как отмечает РИА "Новости", в Минобороны также напомнили, что основная цель манёвров - проверка системы боевого управления Вооружёнными силами Российской Федерации, а не способности провести пуски максимального количества ракет.
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