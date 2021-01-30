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"С Россией поладить непросто": Кравчук предложил Украине позвать на помощь США

30 января 2021, 02:35  •  116 • Политика
Бывший президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что с Россией поладить непросто, поэтому Киеву стоит задуматься о том, чтобы обратиться за помощью к Вашингтону.
По словам Кравчука, "с Россией поладить непросто", поэтому не стоит питать иллюзий, что Трехсторонняя контактная группа сможет "что-то согласовать".
Он уверяет, что договорённости о всеобъемлющем режиме тишины в Донбассе, заключённые в июле, выполнялись. И казалось, что все участники переговоров начали "движения к миру", но на деле оказалось, что это "фальшивка", отметил Кравчук.
По словам экс-президента Украины, он убедился, что договориться с Россией невозможно, поэтому Киеву следует привлечь международных партнёров, в частности США.
Политик убеждён, что именно Вашингтон может заставить Москву выполнять договоренности, а "не интерпретировать их в своих интересах".

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