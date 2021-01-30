"С Россией поладить непросто": Кравчук предложил Украине позвать на помощь США

По словам Кравчука, "с Россией поладить непросто", поэтому не стоит питать иллюзий, что Трехсторонняя контактная группа сможет "что-то согласовать".

Он уверяет, что договорённости о всеобъемлющем режиме тишины в Донбассе, заключённые в июле, выполнялись. И казалось, что все участники переговоров начали "движения к миру", но на деле оказалось, что это "фальшивка", отметил Кравчук.

По словам экс-президента Украины, он убедился, что договориться с Россией невозможно, поэтому Киеву следует привлечь международных партнёров, в частности США.

Политик убеждён, что именно Вашингтон может заставить Москву выполнять договоренности, а "не интерпретировать их в своих интересах".