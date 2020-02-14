"С Россией покончено": Американцы предсказали русским падение в социальную катастрофу, напомнил Лев Щаранский

В Сети напомнили о трагичном предсказании, которое американские СМИ сделали русским ещё в 2001 году. Известный интернет-тролль, пародирующий бывшего советского диссидента, Лев Щаранский опубликовал у себя в авторском Telegram-канале фото обложки американского журнала Atlantic.

Журналисты США, судя по заголовкам, уверяли: "С Россией покончено" и полагали, что русских ждёт социальная катастрофа.

"Авторитетный американский журнал, май 2001-го: "С Россией покончено. Неостановимое падение в социальную катастрофу и стратегическую ничтожность", - цитирует издание Щаранский. И не удержался от иронии: - Россия, которую потеряли".