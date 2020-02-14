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"С Россией покончено": Американцы предсказали русским падение в социальную катастрофу, напомнил Лев Щаранский
14 февраля 2020, 14:24 • 96 • Политика
Известный интернет-тролль Лев Щаранский напомнил о предсказании американцев в адрес русских, сделанное в журнале Atlantic ещё в 2001 году. Тогда заявлялось о падении в социальную катастрофу и "стратегической ничтожности" нашей страны, а журналисты в США уверяли: "С Россией покончено".
В Сети напомнили о трагичном предсказании, которое американские СМИ сделали русским ещё в 2001 году. Известный интернет-тролль, пародирующий бывшего советского диссидента, Лев Щаранский опубликовал у себя в авторском Telegram-канале фото обложки американского журнала Atlantic.
Журналисты США, судя по заголовкам, уверяли: "С Россией покончено" и полагали, что русских ждёт социальная катастрофа.
"Авторитетный американский журнал, май 2001-го: "С Россией покончено. Неостановимое падение в социальную катастрофу и стратегическую ничтожность", - цитирует издание Щаранский. И не удержался от иронии: - Россия, которую потеряли".
Фото: скриншот Telegram-канала "Лев Щаранский"
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