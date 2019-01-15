"С ролью международного жандарма Вашингтон не справился" - Мария Захарова

Многие западные страны хотели бы, чтобы роль гаранта международной безопасности взяли на себя Соединённые Штаты. Однако этого не произошло. На самом деле "с ролью международного жандарма или судьи Вашингтон не справился", сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В понедельник, 14 января, выступая в программе "Между тем", выходящей на телеканале "Звезда", официальный представитель МИД России Мария Захарова в нескольких словах подвела итоги той деятельности, которую вели Соединённые Штаты в минувшем году.

По её мнению, Вашингтон старательно "загоняет себя в угол". И это проявляется во многих вопросах международной повестки. И чем дальше, тем сложнее будет развернуть эту ситуацию обратно.

"Сейчас Вашингтон своими действиями показывает лишь одно - что с ролью "международного жандарма" или "мирового судьи" эта страна не справилась", - подчеркнула она.

И такой исход событий, по мнению Марии Захаровой, отрицателен для всех: биполярный мир был разрушен вместе с системой, которая работала как сдерживающая, позволяя "не откатываться в прошлое". Западные страны попытались сделать США главными, дав им возможность "вести мир в определённом ключе". Предполагалось, что благодаря этому в мире "будет обеспечена стабильность и безопасность".

"То, что мы видим - это фиаско этих планов", - считает Захарова.

