Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Показывает, что не пойдёт на уступки»: Трамп отказался временно прекратить шатд...
Американцы пожаловались на трудности жизни при шатдауне
"Неужели они думают, что мы настолько глупы и наивны?": В Крыму оценил...
«Амбиции зашкаливают»: зачем Польша намерена построить остров в Калининградском ...
Главная / Политика

"С ролью международного жандарма Вашингтон не справился" - Мария Захарова

15 января 2019, 03:09  •  37 • Политика
Многие западные страны хотели бы, чтобы роль гаранта международной безопасности взяли на себя Соединённые Штаты. Однако этого не произошло. На самом деле "с ролью международного жандарма или судьи Вашингтон не справился", сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник, 14 января, выступая в программе "Между тем", выходящей на телеканале "Звезда", официальный представитель МИД России Мария Захарова в нескольких словах подвела итоги той деятельности, которую вели Соединённые Штаты в минувшем году.
По её мнению, Вашингтон старательно "загоняет себя в угол". И это проявляется во многих вопросах международной повестки. И чем дальше, тем сложнее будет развернуть эту ситуацию обратно.
"Сейчас Вашингтон своими действиями показывает лишь одно - что с ролью "международного жандарма" или "мирового судьи" эта страна не справилась", - подчеркнула она.
И такой исход событий, по мнению Марии Захаровой, отрицателен для всех: биполярный мир был разрушен вместе с системой, которая работала как сдерживающая, позволяя "не откатываться в прошлое". Западные страны попытались сделать США главными, дав им возможность "вести мир в определённом ключе". Предполагалось, что благодаря этому в мире "будет обеспечена стабильность и безопасность".
"То, что мы видим - это фиаско этих планов", - считает Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

37
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 03:09
Конфликт с Россией является центральной частью государственной идеологии Украины - эксперт
14 января 2019, 17:24
Суверенитет России над Курилами не обсуждается: Лавров о переговорах с Японией по мирному договору
14 января 2019, 17:24
"Разглашению не подлежат": Власти Украины засекретили санкции против России
Загрузка...
14 января 2019, 10:54
В японском МИД опровергли сообщения об отказе от пресс-конференции в Москве
14 января 2019, 23:54
"Неужели они думают, что мы настолько глупы и наивны?": В Крыму оценили план Киева по "возвращению" культурных ценностей
14 января 2019, 23:54
"Фантастический продукт": США не откажутся от российских ракетных двигателей минимум до 2024 года
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.