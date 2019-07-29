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"С радостью ездили на бесплатные тренинги": Уроженка Донбасса рассказала, как Запад "покупал" студентов, разжигая ненависть к РФ
29 июля 2019, 20:54 • 64 • Политика
Уроженка Донецка Юлия Андриенко рассказала, как Украину готовили к гражданской войне, а "умные люди", которые должны были это остановить, ничего не предпринимали. "Студентики слушали про голодомор и с радостью ездили на бесплатные тренинги, экономические школы и прочие бодяги, организованные заинтересованными людьми", - отмечает она.
После акции 27 июля в Москве выходцы из Донбасса напомнили, как 5 лет назад началась гражданская война на Украине. Так, Юлия Андриенко рассказала, что началось всё не с выстрелов украинских "Градов", а с промывания мозгов молодёжи в университетах и слепой веры в то, что "умные люди" не допустят кровопролития.
Ещё до событий Евромайдана и госпереворота 2014 года в украинских университетах организовывались "кабинеты евроинтеграции". Они проводили недели Германии, Франции, Израиля, кого угодно, но только не России, вспоминает Юлия Андриенко.
Она добавляет, что только этим дело не ограничивалось. На Украину также приезжали различные иностранные гости. И привозили они с собой "альтернативную историю Украины".
Однако все это не вызывало большого беспокойства, так как все были уверены, что "умные люди" не допустят всего того, что произошло далее. Теперь этих наивных заблуждений нет, подчеркивает она.
Никто из этих "умных людей" в итоге не остался на Украине. Все осели где угодно, но только не в этой стране.
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