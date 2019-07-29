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"С радостью ездили на бесплатные тренинги": Уроженка Донбасса рассказала, как Запад "покупал" студентов, разжигая ненависть к РФ

29 июля 2019, 20:54  •  64 • Политика
Уроженка Донецка Юлия Андриенко рассказала, как Украину готовили к гражданской войне, а "умные люди", которые должны были это остановить, ничего не предпринимали. "Студентики слушали про голодомор и с радостью ездили на бесплатные тренинги, экономические школы и прочие бодяги, организованные заинтересованными людьми", - отмечает она.
После акции 27 июля в Москве выходцы из Донбасса напомнили, как 5 лет назад началась гражданская война на Украине. Так, Юлия Андриенко рассказала, что началось всё не с выстрелов украинских "Градов", а с промывания мозгов молодёжи в университетах и слепой веры в то, что "умные люди" не допустят кровопролития.
Ещё до событий Евромайдана и госпереворота 2014 года в украинских университетах организовывались "кабинеты евроинтеграции". Они проводили недели Германии, Франции, Израиля, кого угодно, но только не России, вспоминает Юлия Андриенко.
"В ушах до сих пор стоят слова главреда газеты "День" Ларисы Ившиной: "Донецк спит. Донецк должен проснуться и идти вместе с Украиной в Европу. Вы же не хотите в Россию, не так ли?" И студентики, амбициозные, одержимые половыми гормонами, кивали как завороженные бандерлоги: "Не хотим", - пишет в Андриенко в Facebook.
Она добавляет, что только этим дело не ограничивалось. На Украину также приезжали различные иностранные гости. И привозили они с собой "альтернативную историю Украины".
"Студентики смотрели на все это восторженными глазами, слушали про голодомор и с радостью ездили на бесплатные тренинги, экономические школы и прочие бодяги, организованные заинтересованными людьми", - рассказывает Андриенко.
Однако все это не вызывало большого беспокойства, так как все были уверены, что "умные люди" не допустят всего того, что произошло далее. Теперь этих наивных заблуждений нет, подчеркивает она.
"Я больше не заблуждаюсь насчет умных людей, своевременности их разумных действий и очевидности уничтожения славян", - подводит итог Юлия Андриенко.
Никто из этих "умных людей" в итоге не остался на Украине. Все осели где угодно, но только не в этой стране.

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