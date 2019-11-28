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"С "голодомором" у них всё ровно так же обстоит": Как майдан через пять лет развенчали фамилиями из "небесной сотни"

28 ноября 2019, 04:24  •  97 • В мире
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, кто на самом деле включён в список героев "небесной сотни". В частности, среди жертв времён майдана оказались и псевдожертвы. В Сети по этому поводу не скрывают сарказма: "Какая "революция", такие и герои. С "голодомором" у них всё ровно так же обстоит".
В Рунете саркастично отреагировали на разоблачение героев "небесной сотни". Как ранее сообщила экс-министр Украины Елена Лукаш, в списки жертв, которых затем чуть ли не канонизировали как героев, попали люди, которые погибли не из-за действий украинских силовиков.
В частности, как оказалось, в перечне героев "небесной сотни", почитание которой было одним из приёмчиков Петра Порошенко, оказались и те граждане, которые умерли явно не из-за стрельбы на главной площади Киева.
По информации Лукаш, в числе жертв есть те, кто скончался от инфаркта, от смертельного приступа аллергии. Также в списке и те, чья смерть наступила по невыясненным обстоятельствам, и те, кто действительно был ранен и погиб при обстреле.
В Сети по этому поводу пишут, что "революция" оказалась тем же "голодомором", тему которого раз за разом киевские представители поднимали в ЕС.
"В "небесной сотне" нашли десятки не связанных с майданом умерших людей. Какая "революция", такие и герои. С "голодомором" у них всё ровно так же обстоит", - отмечает в Twitter Urgv_razvedka.
"Соболь, чтобы попасть на выборы в МГД, мёртвых делала живыми. А эти с точностью до наоборот", - указал antipin_oleg1.
"Ну, судя по экономике нынешней Украины, уровню зарплат и пенсий, это голодомор и есть", - добавил Daiver_89.

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