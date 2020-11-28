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"С Путиным всё ясно": Япония корчится от "фантомной боли" по Курилам
28 ноября 2020, 19:30 • 59 • Политика
В Токио продолжают ждать "нового Горбачёва" в России, поскольку с Путиным по этому вопросу всё и так ясно: ждать возврата "северных территорий" явно не стоит.
Недавний эпизод в Минусинском краеведческом музее напомнил о непримиримом упорстве японцев всё же вернуть под свой контроль Курильские острова. "Фантомная боль", по всей видимости, не оставляет Токио.
Как говорится в публикации Topwar, каждый новый премьер-министр Японии начинает свою деятельность с обещания, чуть ли не с клятвы "поставить точку в вопросе Курил".
Этому же сценарию следует и местная пресса, которая раз за разом поднимает вопрос по островам и тычет носом своих политиков в эту "дилемму".
Несмотря на то что Москва чётко дала понять: по Курилам всё ясно - они наши, и точка, - в Японии не могут смириться с этим. И фантазируют, что уж впоследствии, с годами, Россия всё же может дать слабину в этом вопросе.
Иностранцы, хотя и понимают реалии, что Курилы им не заполучить, всё же не отметают версии о появлении "второго Горбачёва".
"В целом японский посыл такой: с Путиным всё ясно, значит, продолжим ждать "нового Горбачёва" в России... Этакая японская тоска, растянувшаяся на десятилетия... Можно не сомневаться, что 1 декабря в Токио снова состоится ставший уже традиционным митинг "за возврат северных территорий", - отмечает журналист Александр Харалужный.
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