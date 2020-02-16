"С помощью обогащения вы получаете ядерную бомбу": Американский сенатор предложил Ирану альтернативу для развития мирного атома

Заявление Линдси Грэм сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля. Сенатор рассказал, что идея альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана (СВПД) принадлежит ему и его коллеге Роберту Менендесу.

Грэм считает, что прекрасной заменой СВПД станет международный банк топлива. Его можно расположить во Франции или другой европейской стране. Из этого банка не только Иран, но и другие арабские государства могли бы получать ядерное топливо, которое производилось бы за пределами Ближневосточного региона.

"Будут гарантированы поставки энергии так, чтобы никому не нужно было заниматься обогащением урана. Потому что с помощью обогащения вы получаете ядерную бомбу", - заявил Линдси Грэм.

Совместный всеобъемлющий план действий был выработан в 2015 году Россией, США, Францией, Китаем, Великобританией и Германией. Если Иран ограничит свою ядерную программу, санкции с него предлагалось снять. Весной 2018 года Соединённые Штаты из СВПД вышли и вновь ввели жёсткие санкции против ближневосточной страны. Исламская республика постепенно сократила свои обязательства в рамках плана действий.