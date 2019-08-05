"С плакатиками ходят": Военный эксперт дал возмущающимся учениями на Курилах японцам единственный совет

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Японии взмутилось учениями российской армии на Курилах. Впрочем, подобны заявлениями Страна Восходящего Солнца ничего не сможет добиться, уверен военный эксперт, а также главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Он напомнил, что Россия каждый год проводит свои учения на Курилах. Ни для кого не секрет, что на Сахалине всегда была наша военная база, а также ПВО. И при этом каждый раз японцы продолжают упорно протестовать.

"На Хоккайдо выходят демонстранты, - цитирует Ura.ru эксперта. - Только этого ничего не меняет: Курилы — наша территория, и если мы хотим проводить там учения, то будем их проводить. А они пускай там и дальше с плакатиками ходят".

О том, что Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе курильского острова Кунашир, стало известно из заявления генерального секретаря кабмина Ёсихидэ Суги.

Он, в частности, отметил, что Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с 5 по 10 августа. Также, по его словам, российские действия здесь неприемлемы.

"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров в ответ на озабоченность Японии из-за военной активности России на Южных Курилах заявлял, что вооруженные силы действуют на своей территории.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.