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"С олигархатом в России покончено": Простая чиновница победила миллиардера из топ-3 списка Forbes
16 апреля 2021, 17:15 • 209 • Политика
Простая чиновница, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, победила миллиардера из топ-3 списка Forbes - гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина, заметил Никита Комаров: "С олигархатом в России покончено".
Федеральный бюджет возвращается к профициту, который в первом квартале этого года составил более 200 млрд рублей, отметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Он напомнил, что в марте в государственную казну поступил штраф в размере 146 млрд рублей, который заплатил "Норникель" за экологическую катастрофу в Норильске в прошлом году. Тогда в конце мая в реки Таймыра утекло более 20 тыс. тонн дизельного топлива.
Это случилось из-за того, что резервуары компании оказались давно изношенными, а оборудование очень долго не обновлялось и не модернизировалось.
Многие либеральные СМИ тогда начали злорадствовать, говорили, что "Норникелю" и его гендиректору Владимиру Потанину ничего не будет.
Однако всё сложилось совершенно иначе. Так, глава Росприроднадзора Светлана Радионова добилась в суде назначения компании рекордного за всю историю России штрафа.
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