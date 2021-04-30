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"С обречённостью смертников": опубликованы секретные документы о штурме Берлина
30 апреля 2021, 10:25 • 118 • Политика
Минобороны раскрыло уникальные архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина. Какими были наши потери и как атаку пытались отбить немецкие войска, можно узнать из документов, где авторы писали о сопротивлении "с обречённостью смертников".
Министерство обороны России представило уникальные, ранее не публиковавшиеся документы. В архиве речь идёт о заключительном этапе Берлинской наступательной операции. В том числе в документах упоминаются малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии при штурме Берлина.
Флотилия, включённая в состав 5-й ударной армии, в период с 14 апреля по 3 мая 1945 года внесла значительный вклад в преодоление водных преград в ходе наступательной операции на Берлин. Кроме того, проведённая операция показала необходимость использования и флота при организации штурма прибрежных укреплений.
Командующий флотилией контр-адмирал Григорьев в своём ходатайстве отмечал, что в короткое время речные корабли, обстреливаемые противником, сумели переправить через Шпрее целую дивизию!
Кроме того, в документах говорится о наземной части операции. Например, есть свидетельства использования немецкими войсками подземных сооружений. В том числе тоннелей метро Берлина. Штурм подобные манёвры, безусловно, осложнили, но не остановили. В журнале отмечено, что противник "имел сильные опорные пункты" в районах станций метро.
"Не залитые водой тоннели метро освещались прожекторами и простреливались пулемётным огнём", - добавляет автор военного отчёта.
Одна только 5-я ударная армия в апреле 1945 года при штурме Берлина потеряла 17,5 тысячи человек. Сопротивление немецкие войска оказывали "с обречённостью смертников", отмечено в документе.
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