|
"С ним нормально говорить невозможно": Тюрьма довела Ассанжа до больничной койки
30 мая 2019, 08:09 • 46 • В мире
Джулиан Ассанж, который уже семь недель находится в тюрьме Белмарш, был переведен в больничное отделение из-за резкого ухудшение состояния здоровья. "С ним нормально говорить невозможно", - заявил защитник Ассанжа Пьер Самуэльсон.
Как сообщается в Twitter WikiLeaks, после семи лет пребывания в посольстве Эквадора в "условиях, несовместимых с основными правами человека", состояние Ассанжа уже оставляло желать лучшего.
Однако семь недель содержания в тюрьме подорвало его здоровье еще больше. Ассанж заметно похудел. "Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя", - подчеркивается в заявлении.
Как известно, в четверг, 30 мая, в магистратском суде Вестминстера (Лондон) должны пройти очередные слушания об экстрадиции Ассанжа. Ранее он был приговорен к 50 неделям заключения в Британии из-за того, что основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог, пишет "Интерфакс".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2019, 20:24
|
24 мая 2019, 18:54
|
28 мая 2019, 04:09
|
26 мая 2019, 19:39
|
27 мая 2019, 05:24
|
25 мая 2019, 04:39
|
29 мая 2019, 06:09