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"С ним нормально говорить невозможно": Тюрьма довела Ассанжа до больничной койки

30 мая 2019, 08:09  •  46 • В мире
Джулиан Ассанж, который уже семь недель находится в тюрьме Белмарш, был переведен в больничное отделение из-за резкого ухудшение состояния здоровья. "С ним нормально говорить невозможно", - заявил защитник Ассанжа Пьер Самуэльсон.
Как сообщается в Twitter WikiLeaks, после семи лет пребывания в посольстве Эквадора в "условиях, несовместимых с основными правами человека", состояние Ассанжа уже оставляло желать лучшего.
Однако семь недель содержания в тюрьме подорвало его здоровье еще больше. Ассанж заметно похудел. "Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя", - подчеркивается в заявлении.
"Защитник Ассанжа Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Джулиана Ассанжа в прошлую пятницу было таким, что "невозможно было вести с ним нормальную беседу", - уточняют представители WikiLeaks.
Как известно, в четверг, 30 мая, в магистратском суде Вестминстера (Лондон) должны пройти очередные слушания об экстрадиции Ассанжа. Ранее он был приговорен к 50 неделям заключения в Британии из-за того, что основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог, пишет "Интерфакс".

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