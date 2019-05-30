"С ним нормально говорить невозможно": Тюрьма довела Ассанжа до больничной койки

Как сообщается в Twitter WikiLeaks, после семи лет пребывания в посольстве Эквадора в "условиях, несовместимых с основными правами человека", состояние Ассанжа уже оставляло желать лучшего.

Однако семь недель содержания в тюрьме подорвало его здоровье еще больше. Ассанж заметно похудел. "Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя", - подчеркивается в заявлении.

"Защитник Ассанжа Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Джулиана Ассанжа в прошлую пятницу было таким, что "невозможно было вести с ним нормальную беседу", - уточняют представители WikiLeaks.

Как известно, в четверг, 30 мая, в магистратском суде Вестминстера (Лондон) должны пройти очередные слушания об экстрадиции Ассанжа. Ранее он был приговорен к 50 неделям заключения в Британии из-за того, что основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог, пишет "Интерфакс".