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"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле

12 января 2020, 09:54  •  29 • Политика
В Кремле началась встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Скрывать эмоции гостья не стала и призналась: "С нетерпением жду наших бесед". Первые реплики, звучавшие в Кремле, приводит журналист Дмитрий Смирнов - один из наблюдающих за переговорами.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры в Кремле. Первыми репликами в личном телеграм-канале делится корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Владимир Путин, обращаясь к Ангеле Меркель, отметил, что сегодня со своей собеседницей он будет обсуждать вопросы как внутренней проблематики - экономической и политической повестки, так и международной.
"Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали для обсуждения всех этих вопросов, - добавил российский президент. - Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание".
Ангела Меркель, отвечая Путину, сказала, что ей приятно говорить с российским лидером, и это не сиюминутное впечатление, а в целом ощущения от многолетней работы.
"Я с нетерпением жду наших бесед, - подчеркнула Ангела Меркель. - Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге".
Ранее о темах переговоров писали "Невские новости", отмечая, что в части международной повестки речь пойдёт о ситуации в Сирии и эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.
Фото: t.me/dimsmirnov175.

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