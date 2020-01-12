"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры в Кремле. Первыми репликами в личном телеграм-канале делится корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин, обращаясь к Ангеле Меркель, отметил, что сегодня со своей собеседницей он будет обсуждать вопросы как внутренней проблематики - экономической и политической повестки, так и международной.

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали для обсуждения всех этих вопросов, - добавил российский президент. - Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание".

Ангела Меркель, отвечая Путину, сказала, что ей приятно говорить с российским лидером, и это не сиюминутное впечатление, а в целом ощущения от многолетней работы.

"Я с нетерпением жду наших бесед, - подчеркнула Ангела Меркель. - Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге".

Ранее о темах переговоров писали "Невские новости", отмечая, что в части международной повестки речь пойдёт о ситуации в Сирии и эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.