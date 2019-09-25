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"С нетерпением ждет": Грета Тунберг все-таки дождалась внимания от Трампа – в Твиттере

25 сентября 2019, 03:39  •  65 • Политика
16-летняя активистка Грета Тунберг, которую после ее странной речи в ООН предпочел "не заметить" Трамп, все-таки дождалась внимания президента США. Поскольку он упомянул ее в своем посте в Твиттере, она немедленно скопировала отзыв Трампа о себе: "Очень счастливая молодая девушка с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего".
Напомним: подросток Грета Тунберг (девочка и ее родители не только не скрывают, что она страдает аутическим расстройством, но и подают это как признак ее "исключительности") выступила в ООН с речью о проблемах изменения климата. Читая с листочка заранее заготовленный текст, школьница поразила общественность своей экзальтированностью.
В кулуарах Грета встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, но, очевидно, рассчитывала на внимание еще одного высокопоставленного гостя – президента США. Когда Трамп проходил мимо, Тунберг выдвинулась из толпы, но скривилась, когда американский лидер "не заметил" ее и прошел мимо, беседуя с сопровождающими.
Впрочем, позже Трамп все же упомянул о шведской "экоактивистке" в своем аккаунте Твиттера. Он довольно добродушно назвал ее "очень счастливой девочкой", которая, по его мнению, ждет светлого будущего.
Тунберг сразу же изменила свой статус в Твиттере. Она скопировала сообщение американского лидера, и теперь в графе "О себе" у нее значится: "Очень счастливая молодая девушка с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего".
Фото: Скриншот twitter.com/gretathunberg

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