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"С момента похищения дочки я отслеживаю влажность в Ливане": Ребенку, похищенному в Вене, грозит смертельная опасность

14 февраля 2018, 01:24  •  152 • В мире
В Австрии за несколько дней до Нового года у Алены Павленко похитили дочь. Ребенок был украден отцом прямо из отеля в Вене и вывезен в Ливан.
Мать трехлетней Евы Алена Павленко более месяца разыскивает свою дочь. Девочку выкрали из отеля "Бьянка" в Вене за несколько дней до Нового года. Ребенок должен был попасть в Германию на очередную операцию: малышка страдает болезнью Гиршпрунга и проблемами с легкими.
26 декабря Алена по настоянию мужа, 36-летнего ливанца Маджи, остановилась в Вене, чтобы провести католическое Рождество, а после отправиться в Дрезден, где находилась клиника. 28 декабря женщина отправилась в магазин, оставив дочку с няней в отеле, ее супруг ушел по делам. Когда Алена вернулась в гостиницу, то не обнаружила ни ребенка, ни няни, ни супруга, ни вещей.
Мать помчалась в полицию, консульство России, прося о помощи. Однако, по словам женщины, в дипмиссии ее встретили холодно.
"Сотрудник консульства мне заявила, мол, вы слишком любите своего ребенка, родите себе второго, тогда первого меньше любить будете. Никакого содействия мне не было оказано. В полиции мне потом сказали, что если бы консульство выдало запрос, то они бы запросили информацию в аэропорту по супругу и няне", - рассказала Царьграду Алена.
Не сумев поймать мужа по горячим следам, женщина принялась его уговаривать в переписке вернуть дочку. На что она получила фото, где он кормит малышку пиццей и пончиками, что при заболевании девочки критически опасно.
По словам отца, ребенка он якобы вывез в Ливан.
"Если ребенок в Ливане, почему российское консульство в Ливане не выезжает на место, где ребенок живет? Сейчас же зависит жизнь моей малышки, ей нельзя находиться в климате с высокой влажностью. И вот с 28 декабря я отслеживаю влажность в Ливане. В том месте, куда, предположительно, ее увез супруг - к своим родителям в пригороде Триполи, влажность колеблется от 45 до 98", - рассказала она.
Через знакомых женщина узнала, что ее супруг и сам уже не в восторге от содеянного, потому что ему "очень сложно с ребенком".
Сейчас Павленко пишет обращения во все дипломатические структуры, омбудсмену по правам ребенка в России, подключились и правоохранительные органы нашей страны. Однако, сетует она, результатов пока нет.

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