|
"С момента похищения дочки я отслеживаю влажность в Ливане": Ребенку, похищенному в Вене, грозит смертельная опасность
14 февраля 2018, 01:24 • 152 • В мире
В Австрии за несколько дней до Нового года у Алены Павленко похитили дочь. Ребенок был украден отцом прямо из отеля в Вене и вывезен в Ливан.
Мать трехлетней Евы Алена Павленко более месяца разыскивает свою дочь. Девочку выкрали из отеля "Бьянка" в Вене за несколько дней до Нового года. Ребенок должен был попасть в Германию на очередную операцию: малышка страдает болезнью Гиршпрунга и проблемами с легкими.
26 декабря Алена по настоянию мужа, 36-летнего ливанца Маджи, остановилась в Вене, чтобы провести католическое Рождество, а после отправиться в Дрезден, где находилась клиника. 28 декабря женщина отправилась в магазин, оставив дочку с няней в отеле, ее супруг ушел по делам. Когда Алена вернулась в гостиницу, то не обнаружила ни ребенка, ни няни, ни супруга, ни вещей.
Мать помчалась в полицию, консульство России, прося о помощи. Однако, по словам женщины, в дипмиссии ее встретили холодно.
Не сумев поймать мужа по горячим следам, женщина принялась его уговаривать в переписке вернуть дочку. На что она получила фото, где он кормит малышку пиццей и пончиками, что при заболевании девочки критически опасно.
По словам отца, ребенка он якобы вывез в Ливан.
Через знакомых женщина узнала, что ее супруг и сам уже не в восторге от содеянного, потому что ему "очень сложно с ребенком".
Сейчас Павленко пишет обращения во все дипломатические структуры, омбудсмену по правам ребенка в России, подключились и правоохранительные органы нашей страны. Однако, сетует она, результатов пока нет.
Подпишитесь на нас
152
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 февраля 2018, 21:12
|
08 февраля 2018, 15:24
|
11 февраля 2018, 08:24
|
11 февраля 2018, 11:39
|
09 февраля 2018, 07:39
|
13 февраля 2018, 04:09
|
09 февраля 2018, 20:39