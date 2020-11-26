"С моим сыном всё хорошо", "спасибо Байдену за это!": Facebook дописал сообщение Трампа

Соцсеть Facebook лепит к каждому сообщению Дональда Трампа плашку, что на выборах президента США победил Джо Байден. При этом уведомление появляется даже на сообщениях, не имеющих никакого отношения к политике.

С моим сыном Дональдом всё хорошо. Спасибо вам! - написал недавно Трамп. Джо Байден - прогнозируемый победитель президентских выборов в США, - добавил к сообщению Facebook. Плашка, видимо, подразумевает, что "спасибо Байдену за это", - иронизирует Telegram-канал Ortega.

Отмечается, что это подозрительно напоминает культ личности в СССР. А вот на либеральные ценности и свободу слова это походит крайне мало.

Скорее всего, автоматическая система Facebook не поняла, что в сообщении речь идёт о Дональде Трампе-младшем, и решила, что Трамп пишет об успехе на выборах. Ранее эта же система заблокировала рекламу с фотографией лука, посчитав её излишне сексуальной.

Фото: скриншот Telegram-канала Ortega