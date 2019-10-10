"С манго и чили, очень вкусно": Наездница из США запекла своего любимого коня в духовке. И съела

18-летняя наездница из США Пия выложила в Facebook пост, в котором рассказала, как она запекла в духовке… своего коня. С перцем чили и манго. Девушка также добавила, что ее конь – это самое вкусное, что она когда-либо пробовала.

По словам девушки, любимого скакуна пришлось усыпить из-за болезни. Однако родившаяся в семье фермеров Пия привыкла считать продукты и знает им цену. Усыпленный питомец попал в разряд мясных запасов.

После прочтения поста общественность возмутилась. Самое мягкое, что написали гурманке, – это пожелание отправиться в духовку самой.

"Многие писали мне, что я заслуживаю смерти за то, что съела собственную лошадь, - пожимает плечами Пия, ее цитирует Daily Mail. - Ещё писали, что мне нужно вообще запретить держать животных".

Пия также отметила, что, съев своего питомца, она поступила правильно, потому что почтила его память.