"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев

Ажиотаж вызвал у украинских дипломатов твит российского посольства в Лондоне. Российские дипломаты в нем опубликовали карту военных баз НАТО, расположенных вдоль границ России.

В публикации шла речь о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу военных расходов Москвы и НАТО. Сообщение сопровождалось картой мира в разрешении 600 на 424 пикселя.

"Россия хочет войны. Посмотрите, как близко от наших военных баз они разместили свою страну", - говорилось в твите.

Украинцы же, судя по реакции под постом, явно проигнорировали смысл самого твита и обратили внимание на то, что едва различимый Крым на карте был обозначен якобы тем же цветом, что и Украина.

"С лупой поди изучали?" - иронизируют пользователи Сети над твитом украинского посольства о якобы произошедшем "признании очевидного".

Напомним, Крым был присоединён к России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы связать своё будущее с Россией. Как неоднократно констатировали крымские лидеры, в украинских период своей истории регион подвергался разграблению и пришёл в упадок. В Симферополе не исключают обращение в международный арбитраж с требованием о возмещении ущерба.

Фото: твиттер/худая панда