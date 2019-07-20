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"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев

20 июля 2019, 12:39  •  280 • Политика
Твит российского посольства в Лондоне с цитатой Сергея Лаврова вызвал ажиотаж у украинских дипломатов. Их внимание привлекла карта военных баз вдоль российских границ. На ней, как утверждают в МИД Украины, Крым якобы обозначен тем же цветом, что и Незалежная. "С лупой изучали?" - интересуются в ответ пользователи соцсети.
Ажиотаж вызвал у украинских дипломатов твит российского посольства в Лондоне. Российские дипломаты в нем опубликовали карту военных баз НАТО, расположенных вдоль границ России.
В публикации шла речь о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу военных расходов Москвы и НАТО. Сообщение сопровождалось картой мира в разрешении 600 на 424 пикселя.
"Россия хочет войны. Посмотрите, как близко от наших военных баз они разместили свою страну", - говорилось в твите.
Украинцы же, судя по реакции под постом, явно проигнорировали смысл самого твита и обратили внимание на то, что едва различимый Крым на карте был обозначен якобы тем же цветом, что и Украина.
"С лупой поди изучали?" - иронизируют пользователи Сети над твитом украинского посольства о якобы произошедшем "признании очевидного".
Напомним, Крым был присоединён к России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы связать своё будущее с Россией. Как неоднократно констатировали крымские лидеры, в украинских период своей истории регион подвергался разграблению и пришёл в упадок. В Симферополе не исключают обращение в международный арбитраж с требованием о возмещении ущерба.
Фото: твиттер/худая панда

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"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
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