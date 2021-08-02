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"С Лондону – как с Дону, выдачи нет": Эксперт назвал страну, готовую "приютить" Коломойского

02 августа 2021, 15:10  •  23 • Политика
Украинский олигарх Коломойский стал фигурантом уголовного дела в России. Известный публицист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что у Коломойского есть шанс избежать наказания, скрывшись в Британии, которая "не верит правоохранительной системе России".
Сегодня стало известно, что следователи из Татарстана завели уголовное дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в воровстве нефти из России. По мнению Анатолия Вассермана, доказать виновность миллиардера вполне реально, но вот наказания он может избежать.
В русской судебной практике, пояснил Вассерман в беседе с Царьградом, обычно не выдвигают обвинения, которые трудно доказать. Именно поэтому, отметил эксперт, в нашей стране так мало уголовных дел в суде заканчивается оправданием.
"На самом деле, просто нынешняя система отчетности у следствия такова, что, если ты представишь в суд недостаточно доказанное дело – тебя достаточно серьезно упрекнут. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что доказательств хватает", - подчеркнул Вассерман.
Однако ни у суда, ни у ФСИН сейчас почти нет шансов добиться выдачи Коломойского, для его участия в процессе, добавил наш собеседник. Эрудит пояснил, что ряд стран официально или неофициально "провозгласили, что они не верят российской правоохранительной системе:
Скажем, Соединенные Штаты Америки крайне редко выдают нам кого-либо. А Британия вообще практически никого не выдает. У нас даже принято говорить: "С Лондону – как с Дону, выдачи нет".
Тем не менее, отметил Вассерман, на основании результатов расследования будет возможность объявить Коломойского в международный розыск, и ему будет гораздо сложней переезжать из страны в страну.

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