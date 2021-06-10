"С лица Джо тут же исчезла улыбка": Атаку цикад на Байдена назвали происками русских

Атаку цикад на президента США Джо Байдена назвали происками русских. "С лица Джо тут же исчезла улыбка", - пошутила телеведущая Ольга Скабеева.

Так она прокомментировала задержку вылета самолёта с журналистами из пула Белого дома, которая произошла из-за нашествия цикад. Миллиарды насекомых заполонили штаты Восточного побережья и забили двигатели самолёта администрации президента. В итоге вылет был отложен на 6,5 часа.

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в шутку отметила, что цикады были на самом деле миниатюрными русскими дронами.

Байден подвергся внезапной атаке с воздуха. На лидера великой нации напала цикада. С лица Джо тут же исчезла улыбка, - отметила журналистка.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, который был приглашён в студию "60 минут" в качестве гостя, заявил, что инцидент с цикадами является крупным проколом американской службы безопасности. По его словам, насекомые, забившиеся в двигатель, представляют реальную угрозу для безопасности.

Президент США Джо Байден в начале июня приступил к своему первому европейскому турне. Глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, принять участие в саммитах G7 и НАТО, а после встретиться с президентом России Владимиром Путиным.