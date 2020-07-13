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"С Крымом не связано": Путин назвал истинную причину разлада между Россией и Украиной
13 июля 2020, 03:00 • 2 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал истинную причину разлада между нашей страной и Украиной. "С Крымом, в принципе, не связано", - отметил он.
По словам президента, сначала на Украине произошёл государственный переворот, власть захватили, и уже с того момента взгляды и пути России разошлись с руководством Украины.
"Они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись", - сказал Путин.
При этом Путин обратил внимание на то, что Крым вернулся в состав России уже после того, как отношения были испорчены, а не наоборот.
"Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом глава государства выразил надежду на то, что рано или поздно в отношениях с украинскими соседями "пена схлынет".
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