"С кем?": Байден не смог с первого раза ответить на вопрос о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден не смог с первого раза ответить на вопрос журналистки о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во время пресс-конференции одна из сотрудниц СМИ поинтересовалась у американского лидера, сможет ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

Байден был вынужден уточнить, о ком идёт речь, поскольку либо не расслышал, либо не понял вопроса.

С кем? - спросил он.

Тогда журналистка во второй раз повторила: "С президентом Путиным".

Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет, - коротко ответил Байден.

Напомним, что президент США ранее предложил президенту России провести личную встречу. Предполагается, что саммит на высшем уровне пройдёт в одной из европейских стран. Отметим при этом, что ситуация усугубляется крайне напряжёнными отношениями между Москвой и Вашингтоном. Как только Байден предложил Путину встретиться, США тут же ввели новые санкции против Москвы.