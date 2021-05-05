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"С кем?": Байден не смог с первого раза ответить на вопрос о встрече с Путиным

05 мая 2021, 00:25  •  55 • Политика
Президент США Джо Байден не смог с первого раза ответить на вопрос журналистки о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Во время пресс-конференции одна из сотрудниц СМИ поинтересовалась у американского лидера, сможет ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Байден был вынужден уточнить, о ком идёт речь, поскольку либо не расслышал, либо не понял вопроса.
С кем? - спросил он.
Тогда журналистка во второй раз повторила: "С президентом Путиным".
Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет, - коротко ответил Байден.
Напомним, что президент США ранее предложил президенту России провести личную встречу. Предполагается, что саммит на высшем уровне пройдёт в одной из европейских стран. Отметим при этом, что ситуация усугубляется крайне напряжёнными отношениями между Москвой и Вашингтоном. Как только Байден предложил Путину встретиться, США тут же ввели новые санкции против Москвы.

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