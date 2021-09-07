Читатели британской газеты Daily Express обвинили Запад в демонизации русских. Они отмечают, что для простых жителей западных стран русофобия их властей обходится "с каждым годом всё дороже".

В комментариях к материалу издания о заключённом между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель соглашении по "Северному потоку - 2" говорится о том, что этот пакт якобы позволит России использовать газопровод в качестве политического оружия. Авторы напоминают о высказываниях политиков, чиновников и экспертов.

Однако очевидно уставшие от антирусской риторики читатели стали более резко реагировать на подобную аналитику.

По мнению одного из пользователей, было бы любопытным узнать, как именно президент России Владимир Путин планирует использовать газопровод в качестве оружия, если "русские выполняют свои обязательства по контрактам даже с Украиной".

"Россия не заинтересована в ограничении поставок газа в Европу", - пишет другой пользователь.

Он отмечает, что "на самом деле Россия не враг", а русских сделали врагами, "чтобы поддерживать НАТО, и это с каждым годом обходится всё дороже".

"Поэтому Борис решает покончить с газовыми котлами в домах людей и заменить их чрезмерно дорогими теплообменниками, которые едва работают. Тем временем Германия инвестирует в газопроводы, чтобы обеспечить продолжение своей обрабатывающей промышленности. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас принимают за дурака?", - пишут третьи.