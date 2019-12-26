"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте

Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что Крымский мост в три с половиной раза дороже китайского моста. Однако позже выяснилось, что политик намухлевал в цифрах.

"60 тысяч долларов метр стоит в Китае. А у нас 210 тысяч", - сделал громкое заявление Явлинский.

В Сети решили перепроверить цифры политика и выяснили, что они, мягко говоря, не сходятся. На деле оказалось, что Крымский мост дешевле китайского, да ещё и обладает большей функциональностью.

Согласно подсчётам на основе цифр Би-би-си, постройка Крымского моста обошлась в 3,6 миллиарда долларов. Если разделить эту цифру на общую протяжённость моста, то один его метр стоил 180 тысяч долларов.

Китайский мост, о котором говорил Явлинский, обошёлся Пекину в 20 миллиардов долларов, или по 230 тысяч долларов за метр. При этом у китайского моста отсутствует железнодорожная часть.

"Вопрос: с какой целью врёт Явлинский? (ответ: по-другому не умеет)", - комментирует tg-канал "Выпускайте Кракена!".

Напомним, что пару дней назад по Крымскому мосту было запущено движение пассажирских поездов. А машины начали ездить по нему ещё годом ранее. Скорость и качество проекта оценили даже в Европе, и только российские "либералы" и "оппозиционеры" ищут любые поводы, чтобы придраться и облить мост грязью.

Фото: скриншот Telegram-канал "Выпускайте Кракена!"