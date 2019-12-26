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"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте
26 декабря 2019, 11:39 • 212 • Политика
Григорий Явлинский сравнил Крымский мост с китайским и был уличён во лжи об их стоимости. "Вопрос: с какой целью врёт Явлинский?" - комментируют выступление лидера партии "Яблоко" в Сети.
Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что Крымский мост в три с половиной раза дороже китайского моста. Однако позже выяснилось, что политик намухлевал в цифрах.
В Сети решили перепроверить цифры политика и выяснили, что они, мягко говоря, не сходятся. На деле оказалось, что Крымский мост дешевле китайского, да ещё и обладает большей функциональностью.
Согласно подсчётам на основе цифр Би-би-си, постройка Крымского моста обошлась в 3,6 миллиарда долларов. Если разделить эту цифру на общую протяжённость моста, то один его метр стоил 180 тысяч долларов.
Китайский мост, о котором говорил Явлинский, обошёлся Пекину в 20 миллиардов долларов, или по 230 тысяч долларов за метр. При этом у китайского моста отсутствует железнодорожная часть.
Напомним, что пару дней назад по Крымскому мосту было запущено движение пассажирских поездов. А машины начали ездить по нему ещё годом ранее. Скорость и качество проекта оценили даже в Европе, и только российские "либералы" и "оппозиционеры" ищут любые поводы, чтобы придраться и облить мост грязью.
Фото: скриншот Telegram-канал "Выпускайте Кракена!"
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