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"С именем Господа ставится проблема": Чеченцы, как младшие братья, должны помочь спасти русский народ - Умаров

18 октября 2019, 23:39  •  26 • Политика
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров отметил, что сейчас "с именем Господа ставится проблема", а также отметил, что чеченцы, как младшие братья, должны помочь спасти русский народ
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров после своего выступления на XXIII Всемирном Русском Народном Соборе рассказал о том, насколько важна поставленная задача сегодня. Речь идет, напомним о народосбережении.
По его словам, важнее задачи просто нет.
"Потому что без народосбережения, без расселения новых жителей на бескрайних просторах - от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Дербента, мы с вами пойдём к катастрофе, - уверен Умаров.
Он отметил, что без решения вопросов народосбережения, без решения вопросов демографии мы рискуем потерять государство.
"Потому что в первую очередь мы потеряем русский народ, который был стержнем этого государства. Который вокруг себя объединял все остальные народы, - рассуждает Умаров в беседе с Царьградом. - Поэтому я считаю, что миссия настоящих искренних братьев, младших, каковыми являются чеченцы, и представители других народов, их миссия в том, чтобы вот такими полезными и достаточно острыми импульсами пробудить старшего брата и повернуть его к этой важнейшей проблеме".
Умаров подчеркнул, что это большой прорыв, имея в виду тот факт, что на таком высоком уровне "с именем Бога, с именем Господа сегодня ставится во главу угла такая важнейшая проблема".
Также он отметил и важность роли соработничества государства, Церкви и всевозможных религий.
"Без этого соработничества, без упования на Господа в таких благих делах мы с вами ничего не добьёмся. Это вопрос сохранения нашей с вами государственности. Это вопрос сохранения безопасности. Потому что первое, что мы с вами потеряем, это потеряем свой суверенитет, потому что без государствообразующей нации, без неё не будет государства", - поясняет Умаров.
По его мнению, Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) должен стать не только объединяющей, но и вдохновляющей площадкой.
"По-другому мы с вами никак вопросов не решим. Важна поддержка Русской Православной Церкви, поддержка наших пастырей - я это говорю даже как мусульманин, потому что я кровно заинтересован в сохранении этого государства. Потому что мы чеченцы, наш народ, который только вышел из мрака борьбы с международным терроризмом, сегодня с большими, открытыми глазами надежды смотрит на своих старших братьев, и мы готовы идти в это будущее, если надо будет в составе каких-то строительных бригад, если надо будет с составе экспедиций, осваивающих эти огромные пространства, ну а если надо будет, в составе какой-нибудь дикой дивизии, чтобы неповадно было пересекать наши границы", - подытожил он.

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