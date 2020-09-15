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"С глазу на глаз": Песков раскрыл детали переговоров Путина с легитимным президентом Белоруссии

15 сентября 2020, 00:25  •  68 • Политика
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. "Они фактически сидели вдвоём и вели беседу на протяжении почти четырёх часов. Общение было с глазу на глаз", - поделился пресс-секретарь российского лидера.
В Кремле раскрыли подробности переговоров президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, которые длились почти 4,5 часа. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств успели обсудить двусторонние связи и торгово-экономическую кооперацию.
Он отметил, что встрече Путина и Лукашенко предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций. Песков напомнил, что перед встречей в Сочи в Минск приезжала российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а в Москву приезжали представители различных белорусских ведомств.
Они (Путин и Лукашенко) фактически сидели вдвоёем и вели беседу на протяжении почти четырёх часов. Общение было с глазу на глаз, - поделился подробностями переговоров Песков.
Пресс-секретарь добавил, что переговоры двух лидеров строились на скрупулёзно проделанной работе российских и белорусских делегаций. В первую очередь обсуждение коснулось двусторонних связей Москвы и Минска, а также торгово-экономической кооперации России и Белоруссии.

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