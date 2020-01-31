|
"С географией у американских чиновников беда": Украина для Помпео находится на "европейских границах"
31 января 2020, 18:54 • 66 • В мире
Госсекретарь Майк Помпео прилетел в Киев. До этого глава Госдепартамента США находился в Лондоне, где в ходе визита выступил в исследовательском институте Policy Exchange и сделал ряд заявлений. "С географией у американских чиновников беда", - оценили его слова пользователи Сети.
Днем 30 сентября Помпео находился в столице Британии, где провел закрытую встречу с главой британского МИД Домиником Раабом, а позднее переговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном.
Выступая позднее вместе с британским коллегой в лондонском исследовательском институте Policy Exchange, Помпео рассказал о том, что в продолжение поездки по Европе отправится в Киев, чтобы "поддержать украинский народ в его борьбе с "российской агрессией".
"Отсюда я лечу на Украину, где буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе, будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет", - заявил госсекретарь.
Пользователи Сети обратили внимание на странную географическую ошибку: Украина не находится на "европейских границах".
"С географией у американских чиновников традиционно беда. Вряд ли команда Помпео работает в Уральских горах", - отметил в своём микроблоге "Радио Стыдоба" журналист Александр Самохвалов.
"А в университете Лондона есть факультет географии?" - поинтересовался @muZDESvlast.
"Возможно, он хотел сказать, что Украина – это не Европа?" - уточнил Андрей Воробьёв.
"Наверное, он имел в виду "на европейской границе НАТО", - добавил Антон Богомолов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2020, 16:54
|
26 января 2020, 08:54
|
26 января 2020, 18:39
|
27 января 2020, 01:09
|
26 января 2020, 15:24
|
28 января 2020, 03:09
|
25 января 2020, 03:39