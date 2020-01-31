"С географией у американских чиновников беда": Украина для Помпео находится на "европейских границах"

Днем 30 сентября Помпео находился в столице Британии, где провел закрытую встречу с главой британского МИД Домиником Раабом, а позднее переговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Выступая позднее вместе с британским коллегой в лондонском исследовательском институте Policy Exchange, Помпео рассказал о том, что в продолжение поездки по Европе отправится в Киев, чтобы "поддержать украинский народ в его борьбе с "российской агрессией".

"Отсюда я лечу на Украину, где буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе, будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет", - заявил госсекретарь.

Пользователи Сети обратили внимание на странную географическую ошибку: Украина не находится на "европейских границах".

"С географией у американских чиновников традиционно беда. Вряд ли команда Помпео работает в Уральских горах", - отметил в своём микроблоге "Радио Стыдоба" журналист Александр Самохвалов.

"А в университете Лондона есть факультет географии?" - поинтересовался @muZDESvlast.

"Возможно, он хотел сказать, что Украина – это не Европа?" - уточнил Андрей Воробьёв.

"Наверное, он имел в виду "на европейской границе НАТО", - добавил Антон Богомолов.