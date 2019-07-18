"С Facebook всё было окей?": Американцы возмутились атакой сенатора США на российский FaceApp

Письмо Шумера адресовано руководству ФБР и ФТК и размещено в среду в Twitter сенатора. "Будет крайне удручающе, если щекотливая личная информация граждан США будет передана враждебной зарубежной державе, активно участвующей во враждебных действиях против США", - написал сенатор.

Политик выразил тревогу о том, что приложение FaceApp, штаб-квартира разработчика которого находится в Санкт-Петербурге, может нести "угрозу национальной безопасности и личной жизни миллионов граждан США".

"Хахаха, американский АНБ получил больше конфиденциальной информации о нас, чем русские. Это просто попытка политического бойкота, основанного на иррациональном "страхе". Это будущее, конфиденциальность защищена только в том случае, если вы защищаете его сами. Сеть общедоступна, и все большие данные полезны для алгоритмов", - пишет программист Opera Software Джимми Браун.

"О боже, я рад, что я оставил это в покое, не плачь, когда ты увидишь себя по телевизору в России - грабящим чертов банк", - иронизирует другой пользователь

"Но для Facebook было окей продавать информацию миллионов пользователей?" - саркастически спрашивает Shiro T poison.

Сейчас FaceApp стремительно набирает популярность в США, заметила газета The New York Times. Среди знаменитостей, воспользовавшихся приложением для того, чтобы "увидеть" себя в старости, оказались поп-группа Jonas Brothers, рэпер Дрейк, британский шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Гордон Рамзи, экс-баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд, множество политиков, актеров и общественных деятелей.