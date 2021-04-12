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"С этого началась война в Донбассе": Лавров предупредил Турцию насчёт Украины

12 апреля 2021, 18:50  •  179 • Политика
Москва предостерегает Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил глава МИД России Лавров. Он напомнил, что именно с таких поощрений в 2014 году началась война в Донбассе.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил другие страны, особо выделив Турцию, чтобы они не подпитывали милитаристских настроений властей Украины. Заявление прозвучало на пресс-конференции министра в понедельник, 12 апреля.
Лавров призвал внимательно прислушаться к воинствующим заявлениям Киева и сделать из этого соответствующие выводы. Глава МИД России напомнил, что война на Украине началась как раз с того, что Запад поощрял подобные заявления со стороны людей, пришедших к власти в стране после госпереворота 2014 года.
Мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения,
- сказал Сергей Лавров.
Он добавил, что жители Донбасса ни на кого на Украине не нападали. Они просто просили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит в стране. Глава МИД России выразил надежду, что другие страны помнят об этом, когда обсуждают с Киевом возможности поставок военного оборудования на Украину.

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