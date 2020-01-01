"С этим столкнутся наши дети и внуки": В новогоднем обращении к немцам Меркель заговорила о проблеме изменения климата

В своём выступлении фрау канцлерин напомнила, что потепление на нашей планете действительно является реальной угрозой. И оно, как многие другие кризисы, спровоцированные глобальным потеплением, вызвано самим человеком.

"Таким образом, мы должны сделать всё возможное, чтобы найти ответ на этот вызов, стоящий перед человечеством. Это всё ещё возможно. Программа по защите климата, одобренная федеральными правительствами и правительствами земель несколько дней назад, подтверждает это", - цитирует слова Ангелы Меркель РИА Новости.

Правительство Германии, продолжила канцлер, предусмотрело ряд мер, которые помогли бы бороться с климатическими изменениями. И ей известно, некоторые из них "заставляют людей бояться, что они не смогут с ними справиться". При этом другие называют предложенные меры "недостаточными".