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"С этим столкнутся наши дети и внуки": В новогоднем обращении к немцам Меркель заговорила о проблеме изменения климата
01 января 2020, 10:39 • 117 • В мире
Канцлер Германии выступила с новогодним обращением к нации, в котором коснулась ряда вызовов, которые, по её словам, стоят перед немцами. В частности, Меркель заговорила о проблемах изменения климата. "С этим столкутся наши дети и внуки", - заявила она.
В своём выступлении фрау канцлерин напомнила, что потепление на нашей планете действительно является реальной угрозой. И оно, как многие другие кризисы, спровоцированные глобальным потеплением, вызвано самим человеком.
Правительство Германии, продолжила канцлер, предусмотрело ряд мер, которые помогли бы бороться с климатическими изменениями. И ей известно, некоторые из них "заставляют людей бояться, что они не смогут с ними справиться". При этом другие называют предложенные меры "недостаточными".
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