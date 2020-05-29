"С его помощью управляли массами": Блогер раскрыл реальное назначение Twitter

Блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал в беседе с Nation News новый указ американского лидера Дональда Трампа в отношении соцсетей.

Ранее президент США подписал распоряжение, предписывающее лишить социальные сети защиты от жалоб по корректировке данных пользователей.

Он заметил, что Twitter и другие сервисы теряют объективность, когда включают режим редакций изданий и в соответствии со своей собственной политикой начинают править или блокировать посты.

Блогер заметил, что, например, Twitter изначально создавался как "инструмент революции", который используют спецслужбы и крупные корпорации в Соединённых Штатах.