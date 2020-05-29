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"С его помощью управляли массами": Блогер раскрыл реальное назначение Twitter

29 мая 2020, 18:55  •  69 • Политика
Блогер Эрнест Макаренко раскрыл реальное назначение Twitter, который он назвал "инструментом революции". Он подчеркнул, что с помощью данной соцсети "управляли массами" во время госпереворотов. По его мнению, данная платформа в США именно для этого и создавалась изначально.
Блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал в беседе с Nation News новый указ американского лидера Дональда Трампа в отношении соцсетей.
Ранее президент США подписал распоряжение, предписывающее лишить социальные сети защиты от жалоб по корректировке данных пользователей.
Он заметил, что Twitter и другие сервисы теряют объективность, когда включают режим редакций изданий и в соответствии со своей собственной политикой начинают править или блокировать посты.
Блогер заметил, что, например, Twitter изначально создавался как "инструмент революции", который используют спецслужбы и крупные корпорации в Соединённых Штатах.
Мы его воспринимаем как элемент для "общения", но на самом деле это инструмент всевозможных политических провокаций и революций. С помощью Twitter проводилась не одна революция, управлялись массы во время этих государственных переворотов, - подчеркнул Макаренко.

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